Попередні зими були легкою прогулянкою: цей задум Путіна в Україні призведе до катастрофи

Кожна зима під час повномасштабної війни для України стає не просто питанням комфорту, а випробуванням на стійкість держави. Опалювальний сезон 2026–2027 років може пройти під постійною загрозою російських ударів по енергетиці, газовидобутку, теплогенерації, водопостачанню та мережах. Росія вже атакує енергетичну інфраструктуру, а цього року удари по об'єктах "Нафтогазу" стали системними. Водночас Україна накопичує газ і готує енергосистему до нового сезону, однак головна проблема полягає не лише в обсязі ресурсу. Який удар РФ взимку може стати колапсом для України? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати можливі сценарії за допомогою трьох моделей штучного інтелекту.

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Чат-бот ChatGPT стверджує, що за більш сприятливого сценарію зима буде складною, але контрольованою: можливі регулярні відключення електроенергії та локальні перебої, проте критичну інфраструктуру вдасться оперативно відновлювати. Багато залежатиме від ефективності ППО, темпів ремонту пошкоджених об’єктів, наявності резервного обладнання та достатніх запасів газу. Україна планує накопичити до початку опалювального сезону близько 14,6 млрд кубометрів газу, що має стати одним із ключових факторів стабільності.

Найгірший сценарій – серія масованих російських ударів у період сильних морозів, коли одночасно будуть пошкоджені електрогенерація, газова інфраструктура та тепломережі. Тоді виникне каскадний ефект: відсутність електрики може зупинити насоси, що спричинить перебої з водою та опаленням, а тривала відсутність тепла поставить під загрозу цілі міста. У такому випадку йтиметься вже не про звичайні блекаути, а про масштабну кризу життєзабезпечення.

Чат-бот Gemini вважає, що у більш сприятливому розвитку подій Росія продовжить завдавати точкових ударів по енергетичній інфраструктурі, однак посилена ППО та захист ключових об’єктів не дозволять ворогу спричинити системний колапс. Українці можуть зіткнутися з прогнозованими відключеннями електроенергії тривалістю 4–12 годин на добу. Водночас децентралізована генерація, когенераційні установки, генератори та автономні джерела живлення на водоканалах і котельнях допоможуть підтримувати роботу критичної інфраструктури. Населення й бізнес поступово адаптуються до таких умов завдяки резервним джерелам електроенергії.

Найгірший розвиток подій можливий, якщо Росія суттєво послабить українську ППО та завдасть серії масованих ударів по ключових енергетичних вузлах. Тоді система може розпастися на окремі ізольовані частини, а тривала відсутність електрики паралізує насосні станції, водопостачання та тепломережі. За сильних морозів виникне ризик замерзання систем опалення, що може спричинити масштабні проблеми для окремих міст. У такій ситуації державі доведеться зосередити значні ресурси на порятунку населення, евакуації з найбільш постраждалих районів і терміновому відновленні критичної інфраструктури.

За версією чат-боту Copilot, за сприятливого розвитку подій Україна зможе значною мірою захистити ключові енергетичні об’єкти завдяки посиленню ППО, децентралізованій генерації та резервним джерелам живлення. У такому разі пошкодження інфраструктури залишатимуться переважно локальними, а аварійні відключення електроенергії будуть нетривалими. Навіть за складних погодних умов комунальні служби зможуть підтримувати тепло- та водопостачання, а населення й бізнес матимуть можливість адаптуватися до тимчасових перебоїв.

Значно небезпечніший розвиток подій можливий у разі масштабної російської кампанії проти енергетики. Якщо одночасно будуть пошкоджені об’єкти генерації, електромережі, газова інфраструктура та теплопостачання, Україна може зіткнутися з тривалими перебоями зі світлом і теплом. Найбільшу загрозу становитиме саме ланцюгова реакція, коли відсутність електроенергії паралізує водоканали, котельні, транспорт і зв’язок. У найбільш постраждалих містах це може створити серйозну гуманітарну проблему та змусити владу організовувати тимчасове розселення або евакуацію людей.

Таким чином усі три моделі ШІ вважають, що найгіршою проблемою для України цієї зими може стати не нестача одного конкретного ресурсу, а каскадний енергетичний збій. Якщо Росії вдасться одночасно пошкодити електро-, газову, водопостачальну та теплову інфраструктуру, наслідки будуть набагато серйознішими за звичайні графіки відключень. Водночас сценарій масштабної катастрофи не є неминучим. Україна має досвід проходження надзвичайно складних зим, а підготовка, резервна генерація, запаси газу, імпорт електроенергії та посилення ППО можуть суттєво зменшити наслідки атак. Тому головне питання зими – не "чи будуть удари", а чи зможе Україна не дозволити одному пошкодженню перетворитися на системний колапс.

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