Предыдущие зимы были легкой прогулкой: этот замысел Путина в Украине приведет к катастрофе

Каждая зима во время полномасштабной войны для Украины становится не просто вопросом комфорта, а испытанием на устойчивость государства. Отопительный сезон 2026-2027 годов может пройти под постоянной угрозой российских ударов по энергетике, газодобыче, теплогенерации, водоснабжению и сетям. Россия уже атакует энергетическую инфраструктуру, а в этом году удары по объектам "Нефтегаза" стали системными. В то же время, Украина накапливает газ и готовит энергосистему к новому сезону, однако главная проблема заключается не только в объеме ресурса. Какой удар РФ может стать коллапсом для Украины? Издание "Комментарии" решило выяснить возможные сценарии с помощью трех моделей искусственного интеллекта.

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Чат-бот ChatGPT утверждает, что при более благоприятном сценарии зима будет сложной, но контролируемой: возможны регулярные отключения электроэнергии и локальные перебои, однако критическую инфраструктуру удастся оперативно восстанавливать. Многое будет зависеть от эффективности ПВО, темпов ремонта поврежденных объектов, наличия резервного оборудования и достаточных запасов газа. Украина планирует накопить к началу отопительного сезона около 14,6 млрд кубометров газа, что должно стать одним из ключевых факторов стабильности.

Худший сценарий – серия массированных российских ударов в период сильных морозов, когда одновременно будут повреждены электрогенерация, газовая инфраструктура и теплосети. Тогда возникнет каскадный эффект: отсутствие электричества может остановить насосы, что приведет к перебоям с водой и отоплением, а длительное отсутствие тепла поставит под угрозу цели города. В таком случае речь пойдет уже не об обычных блекаутах, а о масштабном кризисе жизнеобеспечения.

Чат-бот Gemini считает, что в более благоприятном развитии событий Россия продолжит наносить точечные удары по энергетической инфраструктуре, однако усиленная ПВО и защита ключевых объектов не позволят врагу повлечь за собой системный коллапс. Украинцы могут столкнуться с прогнозируемыми отключениями электроэнергии продолжительностью 4–12 часов в сутки. В то же время, децентрализованная генерация, когенерационные установки, генераторы и автономные источники питания на водоканалах и котельных помогут поддерживать работу критической инфраструктуры. Население и бизнес постепенно адаптируются к таким условиям, благодаря резервным источникам электроэнергии.

Худшее развитие событий возможно, если Россия существенно ослабит украинскую ПВО и нанесет серию массированных ударов по ключевым энергетическим узлам. Тогда система может распастись на отдельные изолированные части, а длительное отсутствие электричества парализует насосные станции, водоснабжение и теплосеть. При сильных морозах возникнет риск замерзания систем отопления, что может привести к масштабным проблемам для отдельных городов. В такой ситуации государству придется сосредоточить значительные ресурсы на спасении населения, эвакуации из наиболее пострадавших районов и срочном восстановлении критической инфраструктуры.

По версии чат-бота Copilot , при благоприятном развитии событий Украина сможет в значительной степени защитить ключевые энергетические объекты благодаря усилению ПВО, децентрализованной генерации и резервным источникам питания. В таком случае повреждения инфраструктуры будут оставаться преимущественно локальными, а аварийные отключения электроэнергии будут непродолжительными. Даже при сложных погодных условиях коммунальные службы смогут поддерживать тепло- и водоснабжение, а население и бизнес смогут адаптироваться к временным перебоям.

Значительно более опасное развитие событий возможно в случае масштабной российской кампании против энергетики. Если будут одновременно повреждены объекты генерации, электросети, газовая инфраструктура и теплоснабжение, Украина может столкнуться с длительными перебоями со светом и теплом. Наибольшую угрозу будет представлять именно цепная реакция, когда отсутствие электроэнергии парализует водоканалы, котельные, транспорт и связь. В наиболее пострадавших городах это может создать серьезную гуманитарную проблему и заставить власть организовать временное расселение или эвакуацию людей.

Таким образом, все три модели ИИ считают, что самой плохой проблемой для Украины этой зимой может стать не недостаток одного конкретного ресурса, а каскадный энергетический сбой. Если России удастся одновременно повредить электро-, газовую, водоснабжающую и тепловую инфраструктуру, последствия будут гораздо серьезнее обычных графиков отключений. В то же время сценарий масштабной катастрофы неизбежен. Украина имеет опыт прохождения сложнейших зим, а подготовка, резервная генерация, запасы газа, импорт электроэнергии и усиление ПВО могут существенно уменьшить последствия атак. Поэтому главный вопрос зимы – не "будут ли удары", а сможет ли Украина не позволить одному повреждению превратиться в системный коллапс.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский до сих пор публично не прокомментировал спецоперацию НАБУ и САП "Форест Гамп", в рамках которой фигурирует бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. На отсутствие реакции главы государства обратил внимание глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.