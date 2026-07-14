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Помста за Керченську протоку: ВМС України заявили про знищення російського корабля

Безекіпажний морський комплекс Sargan-3000 завдав удару поблизу Новоросійська. Саме цей корабель брав участь у захопленні українських моряків у 2018 році

14 липня 2026, 14:48
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Кравцев Сергей

Військово-Морські сили Збройних сил України повідомили про знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" поблизу Новоросійська. За даними українських військових, удар було завдано із застосуванням морського безекіпажного комплексу Sargan-3000.

Помста за Керченську протоку: ВМС України заявили про знищення російського корабля

Корабель «Ізумруд». Фото: із відкритих джерел

У ВМС зазначили, що внаслідок атаки корабель ФСБ РФ був потоплений. Також повідомляється про втрати серед екіпажу: є загиблі та поранені. Інших подробиць щодо перебігу операції українська сторона наразі не розголошує.

Особливу увагу військові звернули на те, що саме "Ізумруд" був одним із кораблів, які 25 листопада 2018 року брали участь у нападі на катери Військово-Морських сил України в районі Керченської протоки. Тоді російські силовики відкрили вогонь по українських суднах, захопили три кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Цей інцидент став одним із найгучніших епізодів російської агресії ще до початку повномасштабного вторгнення.

У повідомленні ВМС наголосили, що удар по "Ізумруду" є справедливою відплатою за дії Росії, а також запевнили, що боротьба проти військових цілей окупантів триватиме.

Відомо, що прикордонний корабель "Ізумруд" був спущений на воду у 2014 році. Він мав довжину понад 62 метри, водотоннажність до 750 тонн, міг розвивати швидкість до 27 вузлів та був обладнаний вертолітним майданчиком. Судно входило до складу берегової охорони ФСБ Росії та використовувалося для патрулювання акваторії Чорного моря.

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Джерело: https://telegram.me/ukrainian_navy/21440
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