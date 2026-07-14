Месть за Керченский пролив: ВМС Украины заявили об уничтожении российского корабля

Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд" вблизи Новороссийска. По данным украинских военных, удар был нанесен с применением морского безэкипажного комплекса Sargan-3000.

Корабль «Изумруд». Фото: из открытых источников

В ВМС отметили, что в результате атаки корабль ФСБ РФ был утоплен. Также сообщается о потерях среди экипажа: есть погибшие и раненые. Других подробностей о ходе операции украинская сторона пока не разглашает.

Особое внимание военные обратили на то, что именно "Изумруд" был одним из кораблей, которые 25 ноября 2018 принимали участие в нападении на катера Военно-Морских сил Украины в районе Керченского пролива. Тогда российские силовики открыли огонь по украинским судам, захватили три корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Этот инцидент стал одним из самых громких эпизодов российской агрессии еще до начала полномасштабного вторжения.

В сообщении ВМС подчеркнули, что удар по "Изумруду" является справедливым возмездием за действия России, а также заверили, что борьба против военных целей оккупантов будет продолжаться.

Известно, что пограничный корабль "Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Он имел длину более 62 метров, водоизмещение до 750 тонн, мог развивать скорость до 27 узлов и был оборудован вертолетной площадкой. Судно входило в состав береговой охраны ФСБ России и использовалось для патрулирования акватории Черного моря.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия заявила о завершении одного из самых масштабных проектов модернизации своего военно-морского флота. После почти трех десятилетий ремонта и обновления в пункт базирования в Североморске вернулся атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" — один из крупнейших боевых кораблей в мире и флагман проекта "Киров".



