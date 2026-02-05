logo_ukra

Помилка Заходу на старті війни: ексглава MI6 визнав прорахунок щодо армії РФ
Помилка Заходу на старті війни: ексглава MI6 визнав прорахунок щодо армії РФ

Західні розвідки недооцінили слабкість російських військ і переоцінили їхню боєздатність на початку вторгнення в Україну

5 лютого 2026, 14:32
Кравцев Сергей

Колишній очільник британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур визнав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Захід мав хибні уявлення про реальний стан російської армії. За його словами, аналітики прогнозували значні труднощі для Сил оборони України, тоді як здатність РФ вести ефективні бойові дії суттєво переоцінили.

Помилка Заходу на старті війни: ексглава MI6 визнав прорахунок щодо армії РФ

Річард Мур. Фото: з відкритих джерел

Мур зазначив, що на старті війни західні розвідспільноти виходили з припущення, що українцям буде складно стримати наступ російських військ. Водночас реальна ситуація на полі бою швидко зруйнувала ці очікування. 

"Ми вважали, що українцям буде важко стримати росіян. Ми недооцінили, наскільки поганою виявилася російська армія на полі бою", — заявив колишній керівник MI6.

За його словами, ключові проблеми російських окупаційних сил проявилися вже в перші місяці вторгнення. Йдеться про низький рівень професійної підготовки особового складу, серйозні провали в логістиці, а також неефективне управління військами та відсутність належної координації між підрозділами.

Водночас стійкість і здатність українців до організованого та ефективного опору стали несподіванкою для багатьох міжнародних спостерігачів. Саме ці чинники, за оцінкою Мура, відіграли вирішальну роль у зриві планів Кремля.

Заява ексглави MI6 вкотре підтверджує, що міф про "другу армію світу" був остаточно зруйнований у боях перших місяців повномасштабної війни проти України.

Джерело: https://t.me/ClashReport/69982
