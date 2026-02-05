Ошибка Запада на старте войны: эксглава MI6 признал просчет по армии РФ

Бывший глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур признал, что в начале полномасштабного вторжения России Запад имел ложные представления о реальном состоянии российской армии. По его словам, аналитики прогнозировали значительные трудности для сил обороны Украины, тогда как способность РФ вести эффективные боевые действия существенно переоценили.

Ричард Мур. Фото: из открытых источников

Мур отметил, что на старте войны западные разведсообщества исходили из предположения, что украинцам будет сложно сдержать наступление российских войск. В то же время, реальная ситуация на поле боя быстро разрушила эти ожидания.

"Мы считали, что украинцам будет тяжело сдержать россиян. Мы недооценили, насколько плохой оказалась российская армия на поле боя", – заявил бывший руководитель MI6.

По его словам, ключевые проблемы российских оккупационных сил проявились уже в первые месяцы вторжения. Речь идет о низком уровне профессиональной подготовки личного состава, серьезных провалах в логистике, а также неэффективном управлении войсками и отсутствии надлежащей координации между подразделениями.

В то же время, устойчивость и способность украинцев к организованному и эффективному сопротивлению стали неожиданностью для многих международных наблюдателей. Именно эти факторы, по оценке Мура, сыграли решающую роль в срыве планов Кремля.

Заявление эксглавы MI6 еще раз подтверждает, что миф о "второй армии мира" был окончательно разрушен в боях первых месяцев полномасштабной войны против Украины.

