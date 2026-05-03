Війна з Росією Полювання на тіньовий флот РФ: Зеленський показав удар по російських суднах (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Полювання на тіньовий флот РФ: Зеленський показав удар по російських суднах (ВІДЕО)

ЗСУ уразили два російські танкери біля Новоросійська.

3 травня 2026, 10:05
Slava Kot

Українські сили завдали удару по двох російських суднах у районі входу до порту Новоросійськ, які входили до "тіньового флоту" РФ. Відео операції оприлюднив президент України Володимир Зеленський, продемонструвавши момент наближення морського дрона до цілі.

Полювання на тіньовий флот РФ: Зеленський показав удар по російських суднах (ВІДЕО)

Україна атакувала тіньовий флот РФ. Фото ілюстративне

За словами Зеленського, атаковані танкери використовувалися для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій. 

"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту – уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі. Слава Україні!", — йдеться в заяві президента.

Тіньовий флот Росії налічує понад тисячу суден і становить до п’ятої частини світового танкерного флоту. Ці кораблі, як правило, старі, часто не мають прозорого страхування та працюють поза міжнародними стандартами, що дозволяє обходити обмеження на експорт російської нафти.

Завдяки таким схемам Москва продовжує отримувати значні доходи від енергоресурсів, зокрема через поставки до країн Азії. Водночас використання застарілих танкерів підвищує ризики екологічних інцидентів і створює додаткові виклики для глобальної безпеки судноплавства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Франція готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії: такого росіяни не очікували.

Також "Коментарі" писали, що Росія здригалася від потужних вибухів після ударів дронів. Яка область опинилася під атакою.



