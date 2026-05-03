Охота на теневой флот РФ: Зеленский показал удар по российским судам (ВИДЕО)

Украинские силы нанесли удар по двум российским судам в районе входа в порт Новороссийск, входившим в "теневой флот" РФ. Видео операции обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, продемонстрировав момент приближения морского дрона к цели.

Украина атаковала теневой флот РФ. Фото иллюстративное

По словам Зеленского, атакованные танкеры использовались для транспортировки российской нефти в обход международных санкций.

"Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно применялись для перевозки нефти. Теперь не будут. Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться – на море, в небе и на земле. Слава Украине!", — говорится в заявлении.

Теневой флот России насчитывает более тысячи судов и составляет пятую часть мирового танкерного флота. Эти корабли, как правило, старые, часто не имеют прозрачного страхования и работают вне международных стандартов, что позволяет обходить ограничения на экспорт российской нефти.

Благодаря таким схемам Москва продолжает получать значительные доходы от энергоресурсов, в частности, через поставки в страны Азии. В то же время, использование устаревших танкеров повышает риски экологических инцидентов и создает дополнительные вызовы для глобальной безопасности судоходства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция готовит новый удар по "теневому флоту" России: такого россияне не ожидали.

Также "Комментарии" писали, что Россия содрогалась от мощных взрывов после ударов дронов. Какая область оказалась под атакой.