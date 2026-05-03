Охота на теневой флот РФ: Зеленский показал удар по российским судам (ВИДЕО)

Slava Kot
Украинские силы нанесли удар по двум российским судам в районе входа в порт Новороссийск, входившим в "теневой флот" РФ. Видео операции обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, продемонстрировав момент приближения морского дрона к цели.
Украина атаковала теневой флот РФ.
По словам Зеленского, атакованные танкеры использовались для транспортировки российской нефти в обход международных санкций.
Благодаря таким схемам Москва продолжает получать значительные доходы от энергоресурсов, в частности, через поставки в страны Азии. В то же время, использование устаревших танкеров повышает риски экологических инцидентов и создает дополнительные вызовы для глобальной безопасности судоходства.
