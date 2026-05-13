Полум’я в тилу РФ: ЗСУ вдарили по ключових нафтозаводах і паливному вузлу армії Путіна

Збройні сили України завдали серії потужних ударів по стратегічних паливних об’єктах Росії. Під атаку потрапили нафтопереробний завод у Ярославській області, газопереробне підприємство в Астраханській області та один із ключових нафтових терміналів РФ — "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, 13 травня українські сили успішно уразили установки первинної переробки нафти АВТ на Ярославському нафтопереробному заводі. Саме на цьому підприємстві виробляли бензин, дизельне та реактивне пальне, яке використовується для забезпечення російської армії та військової логістики.

Крім того, підтверджено удар по інфраструктурі Астраханського газопереробного заводу. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа.

У Генштабі наголосили, що цей об’єкт задіяний у роботі російського військово-промислового комплексу та має важливе значення для забезпечення потреб армії РФ.

Окремо українські військові повідомили про нічний удар по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у селищі Волна Краснодарського краю. На об’єкті також зафіксували займання.

"Таманьнефтегаз" вважається одним із головних російських терміналів для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених газів поблизу порту Тамань. Через цей комплекс здійснюється постачання пального для російських військ на фронті.

Також під удар потрапили пункти управління та райони зосередження особового складу окупантів. Остаточний масштаб пошкоджень і втрат наразі уточнюється, однак атака вже стала однією з наймасштабніших по паливній інфраструктурі РФ за останній час.

