Пламя в тылу РФ: ВСУ ударили по ключевым нефтезаводам и топливному узлу армии Путина

Вооруженные силы Украины нанесли серию мощных ударов по стратегическим топливным объектам России. Под атаку попали нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, газоперерабатывающее предприятие в Астраханской области и один из ключевых нефтяных терминалов РФ – "Таманнефтегаз" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, 13 мая украинские силы успешно поразили установки первичной переработки АВТ на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе. Именно на этом предприятии производили бензин, дизельное и реактивное топливо, используемое для обеспечения русской армии и военной логистики.

Кроме того, подтвержден удар по инфраструктуре Астраханского газоперерабатывающего завода. После атаки на территории предприятия возник масштабный пожар.

В Генштабе подчеркнули, что этот объект задействован в работе российского военно-промышленного комплекса и имеет немаловажное значение для обеспечения потребностей армии РФ.

Отдельно украинские военные сообщили о ночном ударе по нефтяному терминалу "Таманнефтегаз" в поселке Волна Краснодарского края. На объекте также зафиксировали возгорание.

"Таманнефтегаз" считается одним из главных российских терминалов для перевалки нефти, мазута, дизельного горючего и сжиженных газов вблизи порта Тамань. Через этот комплекс осуществляется снабжение горючего для русских войск на фронте.

Также под удар попали пункты управления и районы сосредоточения личного состава окупантов. Окончательный масштаб повреждений и потерь уточняется, однако атака уже стала одной из самых масштабных по топливной инфраструктуре РФ за последнее время.

