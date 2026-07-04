Польща змінює курс: опитування показало, чию жорстку позицію щодо України підтримали громадяни

У Польщі зростає підтримка жорсткішої лінії у відносинах з Україною. Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження SW Research, проведеного на замовлення порталу Onet. За даними опитування, підхід президента Кароля Навроцького має більшу підтримку громадян, ніж політика уряду Дональда Туска.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Дослідження проводилося на тлі помітного охолодження відносин між Варшавою та Києвом. Приводом для загострення стала ініціатива президента України Володимира Зеленського надати одній з частин Збройних сил України почесне найменування на честь героїв УПА, що викликало різку критику польської сторони.

Після цього конфлікт набув нового розвитку. Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, а український лідер ще до завершення офіційної процедури повернув державну нагороду до Польщі поштою. Додаткову напругу внесли відсутність Зеленського на конференції у Гданську та дискусії навколо українського законопроекту щодо створення Національного пантеону.

На цьому фоні соціологи запитали поляків, чия політика щодо України їм ближча. За позицію Кароля Навроцького висловилося 42,6% учасників дослідження. Підхід уряду Дональда Туска та глави МЗС Радослава Сікорського підтримали 32,5% респондентів. Ще 14,6% не змогли вибрати жодну із сторін, а 10,4% зізналися, що ця тема їх не цікавить.

Опитування проводилося 1 липня методом онлайн-інтерв'ю серед 832 повнолітніх мешканців Польщі та демонструє, що громадська думка в країні все частіше схиляється до більш жорсткої моделі стосунків із Києвом.

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