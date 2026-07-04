Польша меняет курс: опрос показал, чью жесткую позицию по Украине поддержали граждане

В Польше растет поддержка более жесткой линии в отношениях с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования SW Research, проведенного по заказу портала Onet. Согласно данным опроса, подход президента Кароля Навроцкого пользуется большей поддержкой граждан, чем политика правительства Дональда Туска.

Польша. Фото: из открытых источников

Исследование проводилось на фоне заметного охлаждения отношений между Варшавой и Киевом. Поводом для обострения стала инициатива президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из частей Вооруженных сил Украины почетное наименование в честь героев УПА, что вызвало резкую критику польской стороны.

После этого конфликт получил новое развитие. Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, а украинский лидер еще до завершения официальной процедуры вернул государственную награду в Польшу по почте. Дополнительное напряжение внесли отсутствие Зеленского на конференции в Гданьске и дискуссии вокруг украинского законопроекта о создании Национального пантеона.

На этом фоне социологи спросили поляков, чья политика в отношении Украины им ближе. За позицию Кароля Навроцкого высказались 42,6% участников исследования. Подход правительства Дональда Туска и главы МИД Радослава Сикорского поддержали 32,5% респондентов. Еще 14,6% не смогли выбрать ни одну из сторон, а 10,4% признались, что эта тема их не интересует.

Опрос проводился 1 июля методом онлайн-интервью среди 832 совершеннолетних жителей Польши и демонстрирует, что общественное мнение в стране все чаще склоняется к более жесткой модели отношений с Киевом.

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