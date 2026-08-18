Польща жорстко оскандалилася через вимогу США щодо України: озвучено цинічну заяву

Польща поки не ухвалила остаточного рішення щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів протиповітряної оборони Patriot. Варшава вже надавала Києву частину боєприпасів із власних запасів, однак питання нової партії залишається відкритим. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі Polskie Radio 24.

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За словами посадовця, польська сторона регулярно отримує звернення із закликами допомогти Україні ракетами для Patriot. Зокрема, такі сигнали надходять від представників американської адміністрації та командувача Збройних сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

"Будь-яке рішення про нове постачання ухвалюватиметься на найвищому державному рівні за поданням міністра оборони з подальшим затвердженням Радою міністрів", – пояснив Томчик.

Він також нагадав, що Польща вже передавала Україні кілька ракет із власного арсеналу, який нині налічує сотні одиниць. Водночас нова передача потребуватиме окремого рішення польського керівництва з урахуванням безпекових потреб самої країни.

Окремо Томчик висловився щодо можливого виробництва ракет для Patriot на території Польщі. За його словами, нинішній період є сприятливим для поглиблення оборонної співпраці з Вашингтоном. Він зазначив, що контракт на створення сервісного центру для обслуговування ракет Patriot у Польщі вже укладено.

"Ми зараз у дуже сприятливому моменті з точки зору наших відносин з американцями", – заявив польський посадовець.

Томчик також припустив, що реалізація ідеї виробництва такого озброєння в Україні під час повномасштабної війни залишається вкрай складною. За його словами, Варшава може отримати нові можливості для розвитку власного оборонного виробництва та співпраці зі США.

"В Україні під час війни виробництво такого типу систем практично неможливе. Я думаю, що тут є велика можливість і для Польщі", – додав він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна потребує значного збільшення запасів протиракет для систем ППО, зокрема Patriot, які залишаються одним із найефективніших засобів боротьби з російською балістикою. Політик і дипломат Степан Гавриш вважає, що ключовим питанням зараз є не лише кількість комплексів, а передусім швидкість передачі Україні ракет-перехоплювачів.