Польша жестко оскандалилась из-за требования США относительно Украины: озвучено циничное заявление

Польша пока не приняла окончательное решение о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Варшава уже предоставляла Киеву часть боеприпасов из собственных запасов, однако вопрос новой партии остается открытым. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире Polskie Radio 24.

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По словам чиновника, польская сторона регулярно получает обращение с призывами помочь Украине ракетами для Patriot. Такие сигналы поступают от представителей американской администрации и командующего Вооруженными силами США в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

"Любое решение о новых поставках будет приниматься на самом высоком государственном уровне по представлению министра обороны с последующим утверждением Советом министров", — пояснил Томчик.

Он также напомнил, что Польша уже передавала Украине несколько ракет из собственного арсенала, ныне насчитывающего сотни единиц. В то же время, новая передача потребует отдельного решения польского руководства с учетом потребностей безопасности самой страны.

Отдельно Томчик высказался по поводу возможного производства ракет для Patriot на территории Польши. По его словам, нынешний период является благоприятным для углубления оборонного сотрудничества с Вашингтоном. Он отметил, что контракт на создание сервисного центра для обслуживания ракет Patriot в Польше уже заключен.

"Мы сейчас в очень благоприятном моменте с точки зрения наших отношений с американцами", – заявил польский чиновник.

Он также предположил, что реализация идеи производства такого вооружения в Украине во время полномасштабной войны остается крайне сложной. По его словам, Варшава может получить новые возможности для развития собственного оборонного производства и сотрудничества с США.

"В Украине во время войны производство такого типа систем практически невозможно. Я думаю, что здесь есть большая возможность и для Польши", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина нуждается в значительном увеличении запасов противоракет для систем ПВО, в частности, Patriot, которые остаются одним из самых эффективных средств борьбы с российской баллистикой. Политик и дипломат Степан Гавриш считает, что ключевым вопросом сейчас является не только количество комплексов, но, прежде всего, скорость передачи Украине ракет-перехватчиков.