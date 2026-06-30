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Польща розчарувалася в українцях: до чого призведе скандал між двома країнами

Politico попереджає, що тема УПА та ставлення до українців стають одним із ключових інструментів політичної боротьби у Варшаві

30 червня 2026, 10:32
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Кравцев Сергей

Незважаючи на загальну загрозу з боку Росії, відносини між Україною та Польщею все частіше ускладнюються історичними розбіжностями. Як зазначає Politico, питання Української повстанської армії поступово виходить за межі дискусій істориків і стає одним із центральних елементів польської внутрішньої політики напередодні парламентських виборів.

Польща розчарувалася в українцях: до чого призведе скандал між двома країнами

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, націоналістичні сили прагнуть використати тему історичної пам'яті для посилення своїх позицій, протиставляючи себе чинній проєвропейській коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска. На цьому тлі Україна та мільйони українців, які проживають у Польщі, стають важливою частиною політичної кампанії.

Видання наголошує, що для Києва питання УПА має принципове значення. В умовах повномасштабної війни українська влада розглядає спроби зовнішнього тиску щодо національних героїв як втручання у внутрішні справи держави, особливо на тлі постійних спроб Росії поставити під сумнів українську державність.

Додаткова напруга виникла після заяв президента Польщі Кароля Навроцького, який припустився можливості блокування євроінтеграції України, якщо Київ не змінить своєї позиції з історичних питань.

Політолог Варшавського університету Рената Менковська-Норкене вважає, що подібна риторика відображає зміну суспільних настроїв у Польщі. За її словами, історична суперечка стає зручним інструментом для консолідації правого електорату перед виборами.

На цьому фоні посилюються і радикальніші заяви. Євродепутат Гжегож Браун вже виступив із закликом припинити військову підтримку України, а останні соціологічні дослідження свідчать про зростання кількості поляків, які негативно оцінюють нинішні українсько-польські відносини. Експерти попереджають, що за таких умов подолати розбіжності між Києвом та Варшавою буде значно складніше, ніж раніше, незважаючи на загальний інтерес обох країн у протидії російській агресії.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/poland-ukraine-pis-party-volodymyr-zelenskyy-donald-tusk-karol-nawrocki-bloody-past/
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