Польша разочаровалась в украинцах: к чему приведет скандал между двумя странами

Несмотря на общую угрозу со стороны России, отношения между Украиной и Польшей все чаще осложняются историческими разногласиями. Как отмечает Politico, вопрос Украинской повстанческой армии постепенно выходит за рамки дискуссий историков и становится одним из центральных элементов польской внутренней политики накануне парламентских выборов.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

По данным издания, националистические силы стремятся использовать тему исторической памяти для усиления своих позиций, противопоставляя себя действующей проевропейской коалиции премьер-министра Дональда Туска. На этом фоне Украина и проживающие в Польше миллионы украинцев становятся важной частью политической кампании.

Издание обращает внимание, что для Киева вопрос УПА имеет принципиальное значение. В условиях полномасштабной войны украинские власти рассматривают попытки внешнего давления относительно национальных героев как вмешательство во внутренние дела государства, особенно на фоне постоянных попыток России поставить под сомнение украинскую государственность.

Дополнительное напряжение возникло после заявлений президента Польши Кароля Навроцкого, который допустил возможность блокирования евроинтеграции Украины, если Киев не изменит свою позицию по историческим вопросам.

Политолог Варшавского университета Рената Менковска-Норкене считает, что подобная риторика отражает изменение общественных настроений в Польше. По ее словам, исторический спор становится удобным инструментом для консолидации правого электората перед выборами.

На этом фоне усиливаются и более радикальные заявления. Евродепутат Гжегож Браун уже выступил с призывом прекратить военную поддержку Украины, а последние социологические исследования свидетельствуют о росте числа поляков, негативно оценивающих нынешние украинско-польские отношения. Эксперты предупреждают, что в таких условиях преодолеть разногласия между Киевом и Варшавой будет значительно сложнее, чем раньше, несмотря на общий интерес обеих стран в противодействии российской агрессии.

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