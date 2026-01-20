Політика 95 кварталу не зникла: Зеленського розгромили за обіцянку про блекаут у Москві

Заяви президента України Володимира Зеленського про можливі блекаути в Москві належать до категорії гучних заяв, покликаних привернути увагу та створити ефект у медіа. Таку думку висловив політолог Володимир Манько в ефірі КИЇВ24.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

За його словами, це є своєрідним стилем Зеленського та його команди — робити яскраві, резонансні заяви, які нагадують манеру виступів на сцені "95 кварталу".

"Чим гучніше ти робиш заяву, тим більше аплодисментів отримуєш і тим ширше про тебе пишуть у медіа", — пояснив експерт.

Манько підкреслив, що раніше такі "сценічні" заяви не потребували реальної реалізації. Проте в ролі президента все сказане набирає практичного значення, і за словами Манька, у випадку з обіцянками блекаутів у Москві жодних конкретних дій поки що не видно. Він зазначає, що Москва споживає електроенергії приблизно стільки ж, скільки вся Україна, і місто забезпечується великою кількістю теплоелектроцентралей та інших енергетичних об’єктів, які, на його думку, могли б стати потенційними цілями для українських ударів.

Політолог додав, що гучні заяви Зеленського відіграють важливу роль у внутрішній політиці та міжнародному іміджі України. Вони дозволяють підтримувати увагу суспільства та сигналізують зовнішнім партнерам про активну позицію України. Водночас ризик полягає в тому, що без реальних дій такі заяви можуть залишитися лише медійним ефектом і втратити довіру аудиторії.

