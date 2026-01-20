95 квартала не исчезла: Зеленского разгромили за обещание о блекауте в Москве

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных блекаутах в Москве относятся к категории громких заявлений, призванных привлечь внимание и создать эффект в СМИ. Такое мнение высказал политолог Владимир Манько в эфире КИЕВ24.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

По его словам, это своеобразный стиль Зеленского и его команды — делать яркие, резонансные заявления, напоминающие манеру выступлений на сцене "95 квартала".

"Чем громче ты делаешь заявление, тем больше аплодисментов получаешь и тем шире о тебе пишут в медиа", — объяснил эксперт.

Манько подчеркнул, что ранее такие "сценические" заявления не нуждались в реальной реализации. Однако в роли президента все сказанное приобретает практическое значение, и по словам Манько, в случае с обещаниями блекаутов в Москве никаких конкретных действий пока не видно. Он отмечает, что Москва потребляет электроэнергии примерно столько же, сколько вся Украина и город обеспечивается большим количеством теплоэлектроцентралей и других энергетических объектов, которые, по его мнению, могли бы стать потенциальными целями для украинских ударов.

Политолог добавил, что громкие заявления Зеленского играют немаловажную роль во внутренней политике и международном имидже Украины. Они позволяют поддерживать внимание общества и сигнализируют внешним партнерам об активной позиции Украины. В то же время, риск заключается в том, что без реальных действий такие заявления могут остаться лишь медийным эффектом и потерять доверие аудитории.

