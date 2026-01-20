logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией 95 квартала не исчезла: Зеленского разгромили за обещание о блекауте в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

95 квартала не исчезла: Зеленского разгромили за обещание о блекауте в Москве

Политолог отмечает, что манера Зеленского и его команды делать эффектные, громкие заявления, перенесенные с политической риторики времен его выступлений в "95 квартале"

20 января 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных блекаутах в Москве относятся к категории громких заявлений, призванных привлечь внимание и создать эффект в СМИ. Такое мнение высказал политолог Владимир Манько в эфире КИЕВ24.

95 квартала не исчезла: Зеленского разгромили за обещание о блекауте в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

По его словам, это своеобразный стиль Зеленского и его команды — делать яркие, резонансные заявления, напоминающие манеру выступлений на сцене "95 квартала".

"Чем громче ты делаешь заявление, тем больше аплодисментов получаешь и тем шире о тебе пишут в медиа", — объяснил эксперт.

Манько подчеркнул, что ранее такие "сценические" заявления не нуждались в реальной реализации. Однако в роли президента все сказанное приобретает практическое значение, и по словам Манько, в случае с обещаниями блекаутов в Москве никаких конкретных действий пока не видно. Он отмечает, что Москва потребляет электроэнергии примерно столько же, сколько вся Украина и город обеспечивается большим количеством теплоэлектроцентралей и других энергетических объектов, которые, по его мнению, могли бы стать потенциальными целями для украинских ударов.

Политолог добавил, что громкие заявления Зеленского играют немаловажную роль во внутренней политике и международном имидже Украины. Они позволяют поддерживать внимание общества и сигнализируют внешним партнерам об активной позиции Украины. В то же время, риск заключается в том, что без реальных действий такие заявления могут остаться лишь медийным эффектом и потерять доверие аудитории.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что участие президента страны во вновь Совете мира требует как ратификации сейма, так и одобрения Совета министров. Об этом он сообщил на собственной платформе Х, отметив необходимость соблюдения государственных процедур перед вступлением в любую международную инициативу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kyivtv/118158
Теги:

Новости

Все новости