Покарання Путіна стає все більш нереальним: розкрито вкрай неприємну правду про настрої ЄС щодо України

Попри регулярне ухвалення нових санкцій проти Росії, досягати єдності всередині Європейського Союзу стає дедалі складніше. Причиною є не лише економічні інтереси окремих держав, а й позиція виборців, які не хочуть погіршення власного добробуту через війну в Україні. Таку думку висловив політолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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За словами експерта, країни ЄС по-різному оцінюють загрозу з боку Росії. Держави, які межують із РФ, значно гостріше сприймають небезпеку, тоді як країни, розташовані далеко від східного кордону Євросоюзу, мають інші пріоритети.

"Зрозуміло, що в Латвії, Литві, Естонії, Фінляндії, Швеції дивляться по-одному, бо вони безпосередньо сусідують з Росією. А інша справа — Іспанія, яка знаходиться на іншому кінці континенту", — зазначив Голобуцький.

Політолог наголосив, що санкційна політика завжди пов'язана з економічними втратами, тому уряди змушені шукати баланс між тиском на Кремль і захистом власної економіки.

"Санкції повинні працювати за принципом, щоб вони завдавали Росії більшої шкоди, ніж тим, хто санкціонує", — пояснив експерт.

Водночас він звернув увагу, що окремі країни досі залежні від російських ресурсів або не готові жертвувати власними економічними інтересами. На рішення урядів також впливають настрої суспільства.

"Це ж не просто бажання держав, це політична воля виборців, велика частина яких не хоче жити гірше через війну в Україні", — сказав Голобуцький.

Коментуючи заяви про те, що окремі країни чи компанії продовжують заробляти на війні Росії проти України, експерт зазначив, що бізнес завжди шукає можливість отримати прибуток.

"Ну, це гріх для бізнесмена — не заробляти. Бізнес заробляє, всі зараз заробляють на Росії, і в Європі так само", — заявив він.

За словами Голобуцького, Росія змушена купувати імпортні товари та комплектуючі через посередників за значно вищими цінами, а під час аналізу російського озброєння нерідко виявляють компоненти західного виробництва. На його думку, Кремль очікують серйозні економічні труднощі, а співпраця з Росією з часом втрачатиме привабливість навіть без додаткового санкційного тиску.

Портал "Коментарі" вже писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що підрозділи Сил спеціальних операцій країни розміщені вздовж українського кордону за його особистим наказом. Таку заяву він зробив під час селекторної наради, присвяченої перебігу збиральної кампанії.