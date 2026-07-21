Несмотря на регулярное принятие новых санкций против России, достигать единства внутри Европейского Союза становится все сложнее. Причиной не только экономические интересы отдельных государств, но и позиция избирателей, которые не хотят ухудшения собственного благосостояния из-за войны в Украине. Такое мнение высказал политолог, заместитель директора Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

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По словам эксперта, страны ЕС по-разному оценивают угрозу России. Государства, граничащие с РФ, гораздо острее воспринимают опасность, в то время как страны, расположенные вдали от восточной границы Евросоюза, имеют другие приоритеты.

"Понятно, что в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Швеции смотрят по одному, потому что они непосредственно соседствуют с Россией. А другое дело — Испания, которая находится на другом конце континента", — отметил Голобуцкий.

Политолог подчеркнул, что санкционная политика всегда связана с экономическими потерями, поэтому правительства вынуждены искать баланс между давлением на Кремль и защитой собственной экономики.

"Санкции должны работать по принципу, чтобы они наносили России больший вред, чем санкционирующим", — пояснил эксперт.

В то же время, он обратил внимание, что отдельные страны до сих пор зависимы от российских ресурсов или не готовы жертвовать собственными экономическими интересами. На решения правительства также влияют настроения общества.

"Это же не просто желание государств, это политическая воля избирателей, большая часть которых не хочет жить хуже из-за войны в Украине", — сказал Голобуцкий.

Комментируя заявления о том, что некоторые страны или компании продолжают зарабатывать на войне России против Украины, эксперт отметил, что бизнес всегда ищет возможность получить прибыль.

"Ну, это грех для бизнесмена — не зарабатывать. Бизнес зарабатывает, все сейчас зарабатывают в России, и в Европе так же", — заявил он.

По словам Голобуцкого, Россия вынуждена покупать импортные товары и комплектующие через посредников по более высоким ценам, а при анализе российского вооружения нередко обнаруживают компоненты западного производства. По его мнению, Кремль ожидают серьезные экономические трудности, а сотрудничество с Россией будет со временем терять привлекательность даже без дополнительного санкционного давления.

Портал "Комментарии" уже писал , что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что подразделения Сил специальных операций страны размещены вдоль украинской границы по его личному приказу. Такое заявление он сделал во время селекторного совещания, посвященного ходу уборочной кампании.