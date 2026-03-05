Погрожували залишити дітей без тепла: окупанти шантажували дитсадки на Донеччині посеред морозів

На тимчасово окупованій частині Донеччини російські окупаційні структури погрожували дитячим садкам відключенням електроенергії та опалення просто під час зимових морозів. Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

Окупанти на Донеччині погрожували дитсадкам відключенням світла і тепла

За інформацією джерел Центру, у січні–лютому 2026 року окупаційна адміністрація масово застосовувала тиск на дошкільні заклади, вимагаючи терміново погасити борги за комунальні послуги.





Фактично дитячі садки ставили перед ультиматумом: або адміністрація знаходить кошти для оплати рахунків, або заклад залишиться без світла, опалення та води.

Показовим є випадок одного з дитячих садків у Макіївці. Як повідомляє Центр Національного спротиву, у розпорядженні організації опинився документ, у якому підконтрольна окупантам структура "Энергосбыт Донецк" прямо погрожує відключити заклад від електроенергії.

При цьому окупаційна адміністрація чудово усвідомлювала наслідки такого рішення. Без електрики, тепла та води перебування дітей у дитячому садку стає небезпечним, особливо в умовах зимових морозів.





Попри це, погрозу відключення використали як інструмент тиску, щоб змусити адміністрацію закладу знайти гроші для оплати боргів.

Через такі дії керівництво дитсадка фактично опинилося у безвихідній ситуації. Вихователі та директор не мали можливості вплинути на рішення окупаційних структур або вирішити проблему самостійно.

У результаті працівники закладу були змушені звернутися до батьків, щоб зібрати гроші та оплатити рахунки, аби уникнути відключення.

Фактично родинам нав’язали обов’язок власним коштом рятувати дитячий садок від наслідків рішень окупаційної адміністрації.

У Центрі Національного спротиву наголошують, що такі дії свідчать про системний тиск на цивільне населення на тимчасово окупованих територіях, коли навіть дитячі заклади використовуються як інструмент фінансового шантажу.

Читайте також в "Коментарях", що вночі 2 березня Служба безпеки України та Сили оборони провели масовану атаку на військові об’єкти в порту "Новоросійськ". Для удару було залучено понад 200 безпілотників, ймовірно, поєднуючи повітряні та морські дрони, що дозволило завдати значних пошкоджень інфраструктурі противника.