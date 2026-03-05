Угрожали оставить детей без тепла: оккупанты шантажировали детсады на Донетчине посреди морозов

На временно оккупированной части Донбасса российские оккупационные структуры угрожали детским садам отключением электроэнергии и отопления прямо во время зимних морозов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты в Донецкой области угрожали детсадам отключением света и тепла

По информации источников Центра, в январе-феврале 2026 оккупационная администрация массово применяла давление на дошкольные учреждения , требуя срочно погасить долги за коммунальные услуги.





Фактически детские сады ставили перед ультиматумом: либо администрация находит средства для оплаты счетов, либо заведение останется без света, отопления и воды .

Показателен случай одного из детских садов в Макеевке. Как сообщает Центр Национального сопротивления, в распоряжении организации оказался документ, в котором подконтрольная оккупантам структура "Энергосбыт Донецк" прямо угрожает отключить заведение от электроэнергии .

При этом оккупационная администрация отлично осознавала последствия такого решения. Без электричества, тепла и воды пребывание детей в детском саду становится опасным , особенно в условиях зимних морозов.





Несмотря на это, угрозу отключения использовали в качестве инструмента давления, чтобы заставить администрацию заведения найти деньги для оплаты долгов.

Из-за таких действий руководство детсада фактически оказалось в безвыходной ситуации. Воспитатель и директор не имели возможности повлиять на решение оккупационных структур или решить проблему самостоятельно.

В результате работники заведения были вынуждены обратиться к родителям , чтобы собрать деньги и оплатить счета во избежание отключения.

Фактически семьям навязали обязанность за свой счет спасать детский сад от последствий решений оккупационной администрации.

В Центре Национального сопротивления отмечают, что такие действия свидетельствуют о системном давлении на гражданское население на временно оккупированных территориях , когда даже детские учреждения используются как инструмент финансового шантажа.

