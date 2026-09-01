Почалася нова хвиля російської агресії: що за нею стоїть

Російські війська готуються до масованих ударів по об'єктах енергетики України. Про це офіційно заявило Міністерство оборони РФ. Майбутні атаки в Москві цинічно називають нібито відповіддю на удари територією Росії. У Центрі протидії дезінформації назвали ці заяви маніпуляцією. Там нагадали, що Росія вже чотири роки систематично знищує українську енергетику незалежно від дій ЗСУ. Одна з цілей таких атак – залякати мирне населення та посіяти хаос в Україні. Навіщо РФ намагається залякати українців? Видання "Коментарі" зналося на цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Розповіді про голод в Україні через удари росіян – це страшилка для "абсолютно нерозумних"

Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру в ефірі Radio NV зазначив, що у росіян ситуація на фронті непроста, тому вони намагаються психологічно тиснути на українців, щоб зламати їхній дух.

Експерт зазначив, що зокрема поширюються заяви про можливий голод в Україні.

"Чутки про голод – це навіть смішно. Єдиний спосіб реально організувати голод в Україні – це лише на окупованій Росією території. Єдиний випадок, коли вдавалося організувати в Україні голод – це коли її спочатку окупувала Червона армія, а потім прийшло НКВС і у всіх все відбирало, і тільки так в Україні стався голод”, – сказав Дикий.

За його словами, розповіді про голод в Україні через удари росіян – це страшилка для "абсолютно нерозумних". Він додав, що на даному етапі війни наше психічне здоров'я, наша психологічна стійкість стали стратегічним ресурсом, як ракети чи пальне.

"Саме на те, що цього ресурсу у нас не вистачить, розраховують росіяни. І це абсолютно продумана стратегія у цій війні. Вони, вибачте, зазнали невдачі на фронті і зрозуміли, що там глухий кут. І тепер у них абсолютно продумана стратегія саме щодо виснаження психічної стійкості тилу", – зазначив Дикий.

Росіяни змушують нас зупиняти транспорт, евакуювати людей із торгових центрів

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що російські війська намагаються перевантажити ППО, розхитати наші нерви. Вони ж чудово розуміють, що останнім часом особлива загроза йде для торгових центрів та місць масового скупчення громадян. Наразі ми змушені звертати на це увагу.

"Постійно влаштовуючи повітряні тривоги, вони змушують зупиняти транспорт, евакуювати людей із торгових центрів, із великих, скажімо так, площ. Таким чином вони намагаються занурити у колапс великі міста, зокрема, у цьому випадку Київ, де минулої доби звучало 13 тривог, вночі – чотири чи п'ять. Таким чином, вони намагаються перевантажити ППО, перевантажити економіку і дуже серйозно діють на нерви нам з вами. В даному випадку противник атакує дронами, тобто ми не говоримо про ракети-перехоплювачі типу Patriot. Ніхто не збиватиме дрони або “Бандеролі” дорогими ракетами PAC-3", – зазначив експерт.

Він наголошує, нам потрібні дешевші кошти. Нам потрібні ракети, які були б ефективними і при цьому коштували б дешевше за будь-який з цих дронів, які зараз запускаються територією України і, зокрема, Києвом. Особливо важливих змін на фронті нині ніде не відбувається. Фронт стоїть. Говорити про те, що лінія фронту зараз дуже змінюється, не можна.

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