Почалася нова хвиля російської агресії: що за нею стоїть

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Кравцев Сергей
Російські війська готуються до масованих ударів по об'єктах енергетики України. Про це офіційно заявило Міністерство оборони РФ. Майбутні атаки в Москві цинічно називають нібито відповіддю на удари територією Росії. У Центрі протидії дезінформації назвали ці заяви маніпуляцією. Там нагадали, що Росія вже чотири роки систематично знищує українську енергетику незалежно від дій ЗСУ. Одна з цілей таких атак – залякати мирне населення та посіяти хаос в Україні. Навіщо РФ намагається залякати українців? Видання "Коментарі" зналося на цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Обстріл України. Фото: із відкритих джерел
Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру в ефірі Radio NV зазначив, що у росіян ситуація на фронті непроста, тому вони намагаються психологічно тиснути на українців, щоб зламати їхній дух.
Експерт зазначив, що зокрема поширюються заяви про можливий голод в Україні.
За його словами, розповіді про голод в Україні через удари росіян – це страшилка для "абсолютно нерозумних". Він додав, що на даному етапі війни наше психічне здоров'я, наша психологічна стійкість стали стратегічним ресурсом, як ракети чи пальне.
Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що російські війська намагаються перевантажити ППО, розхитати наші нерви. Вони ж чудово розуміють, що останнім часом особлива загроза йде для торгових центрів та місць масового скупчення громадян. Наразі ми змушені звертати на це увагу.
Він наголошує, нам потрібні дешевші кошти. Нам потрібні ракети, які були б ефективними і при цьому коштували б дешевше за будь-який з цих дронів, які зараз запускаються територією України і, зокрема, Києвом. Особливо важливих змін на фронті нині ніде не відбувається. Фронт стоїть. Говорити про те, що лінія фронту зараз дуже змінюється, не можна.
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