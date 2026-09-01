Началась новая волна российской агрессии: что за ней стоит

Российские войска готовятся к массированным ударам по объектам энергетики Украины. Об этом официально заявило Министерство обороны РФ. Предстоящие атаки в Москве цинично называют якобы ответом на удары по территории России. В Центре противодействия дезинформации назвали эти заявления манипуляцией. Там напомнили, что Россия уже четыре года систематически уничтожает украинскую энергетику независимо от действий ВСУ. Одна из целей таких атак – запугать мирное население и посеять хаос в Украине. Зачем РФ пытается запугать украинцев? Издание "Комментарии" разбиралось этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

Рассказы о голоде в Украине из-за ударов россиян – это страшилка для "совершенно неразумных"

Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV отметил, у россиян ситуация на фронте непростая, поэтому они пытаются психологически давить на украинцев, чтобы сломить их дух.

Эксперт отметил, что, в частности, распространяются заявления о возможном голоде в Украине.

"Слухи о голоде – это даже не смешно. Единственный способ реально организовать голод в Украине – это только на оккупированной Россией территории. Единственный случай, когда удавалось организовать в Украине голод, – это когда ее сначала оккупировала Красная армия, а потом пришло НКВД и у всех все отбирало, и только так в Украине случился голод", – сказал Дикий.

По его словам, рассказы о голоде в Украине из-за ударов россиян – это страшилка для "совершенно неразумных". Он добавил, что на данном этапе войны наше психическое здоровье, наша психологическая устойчивость стали стратегическим ресурсом, как ракеты или горючее.

"Именно на то, что этого ресурса у нас не хватит, рассчитывают россияне. И это абсолютно продуманная стратегия в этой войне. Они, извините, потерпели неудачу на фронте и поняли, что там тупик. И теперь у них абсолютно продуманная стратегия именно по истощению психической устойчивости тыла", – отметил Дикий.

Россияне вынуждают нас останавливать транспорт, эвакуировать людей из торговых центров

Военный обозреватель Денис Попович отметил, российские войска пытаются перегрузить ПВО, расшатать наши нервы. Они же прекрасно понимают, что в последнее время особая угроза идет для торговых центров и мест массового скопления граждан. Сейчас мы вынуждены обращать на это внимание.

"Постоянно устраивая воздушные тревоги, они вынуждают останавливать транспорт, эвакуировать людей из торговых центров, с больших, скажем так, площадей. Таким образом они пытаются погрузить в коллапс крупные города, в частности, в данном случае Киев, где за прошлые сутки звучало 13 тревог, ночью – четыре или пять. Таким образом они пытаются перегрузить ПВО, перегрузить экономику и очень серьезно действуют на нервы нам с вами. В данном случае противник атакует дронами, то есть мы не говорим о ракетах-перехватчиках типа Patriot. Никто не будет сбивать дроны или “Бандероли” дорогущими ракетами PAC-3", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, нам нужны более дешевые средства. Нам нужны ракеты, которые были бы эффективными и при этом стоили бы дешевле любого из этих дронов, которые сейчас запускаются по территории Украины и, в частности, по Киеву. Особо важных изменений на фронте сейчас нигде не происходит. Фронт стоит. Говорить о том, что линия фронта сейчас сильно меняется, нельзя.

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