Началась новая волна российской агрессии: что за ней стоит

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Кравцев Сергей
Российские войска готовятся к массированным ударам по объектам энергетики Украины. Об этом официально заявило Министерство обороны РФ. Предстоящие атаки в Москве цинично называют якобы ответом на удары по территории России. В Центре противодействия дезинформации назвали эти заявления манипуляцией. Там напомнили, что Россия уже четыре года систематически уничтожает украинскую энергетику независимо от действий ВСУ. Одна из целей таких атак – запугать мирное население и посеять хаос в Украине. Зачем РФ пытается запугать украинцев? Издание "Комментарии" разбиралось этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Обстрел Украины. Фото: из открытых источников
Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV отметил, у россиян ситуация на фронте непростая, поэтому они пытаются психологически давить на украинцев, чтобы сломить их дух.
Эксперт отметил, что, в частности, распространяются заявления о возможном голоде в Украине.
По его словам, рассказы о голоде в Украине из-за ударов россиян – это страшилка для "совершенно неразумных". Он добавил, что на данном этапе войны наше психическое здоровье, наша психологическая устойчивость стали стратегическим ресурсом, как ракеты или горючее.
Военный обозреватель Денис Попович отметил, российские войска пытаются перегрузить ПВО, расшатать наши нервы. Они же прекрасно понимают, что в последнее время особая угроза идет для торговых центров и мест массового скопления граждан. Сейчас мы вынуждены обращать на это внимание.
Он подчеркивает, нам нужны более дешевые средства. Нам нужны ракеты, которые были бы эффективными и при этом стоили бы дешевле любого из этих дронов, которые сейчас запускаются по территории Украины и, в частности, по Киеву. Особо важных изменений на фронте сейчас нигде не происходит. Фронт стоит. Говорить о том, что линия фронта сейчас сильно меняется, нельзя.
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