Плани Путіна повністю рухнули: в України залишився єдиний шлях до миру

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на одному з місць ворожого обстрілу в Києві зазначив, що Путін може тільки залякувати людей ударами, а насправді він програє. Нардепка Мар’яна Безугла ж говорить, що миру не буде ні у 2026 році, ні у 2027 році.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський, коментуючи слова Зеленського та Безуглої, зазначив, що Україні потрібен мир, якомога швидше. Але, підкреслив, саме мир, а не капітуляція чи беззастережне прийняття всіх умов РФ, як того хоче Путін.
При цьому, акцентував політик, паралельно наша влада і російська сторона говорить, що тримають переговори за великою кількістю треків і обговорюються різні моделі. І, зазначив, якщо ці моделі не приймаються, не означає, що це не відбувається. До того ж проводяться обміни полоненими та тілами загиблих. Політик висловив надію, що ключ до рішення питання миру буде знайдено.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найбільше приниження Путіна.