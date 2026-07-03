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Плани Путіна повністю рухнули: в України залишився єдиний шлях до миру

Народний депутат Бужанський розповів, що допоможе Україні досягти справедливого миру

3 липня 2026, 18:26
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на одному з місць ворожого обстрілу в Києві зазначив, що Путін може тільки залякувати людей ударами, а насправді він програє. Нардепка Мар’яна Безугла ж говорить, що миру не буде ні у 2026 році, ні у 2027 році.

Плани Путіна повністю рухнули: в України залишився єдиний шлях до миру

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський, коментуючи слова Зеленського та Безуглої, зазначив, що Україні потрібен мир, якомога швидше. Але, підкреслив, саме мир, а не капітуляція чи беззастережне прийняття всіх умов РФ, як того хоче Путін. 

"Зеленський, безумовно, правий. Виграти цю війну так, як це уявлялося, так, як цього хотіли б росіяни, так, щоб хоча б зберегти особу, РФ на цей час не може. Мар'яна говорить про те, що вона в цей момент не бачить нічого, що могло б закінчити цю війну, що могло б дати вихід. Це так", — зазначив народний депутат. 

При цьому, акцентував політик, паралельно наша влада і російська сторона говорить, що тримають переговори за великою кількістю треків і обговорюються різні моделі. І, зазначив, якщо ці моделі не приймаються, не означає, що це не відбувається. До того ж проводяться обміни полоненими та тілами загиблих. Політик висловив надію, що ключ до рішення питання миру буде знайдено.

“Для цього, безперечно, нам потрібно демонструвати максимальну стійкість. У нас, до речі, немає жодних інших варіантів. Ми стоїмо спиною до стіни, нам нема куди відступати. І тут хочеш не хочеш, будеш стійким. Але будь-яка наша слабкість лише стимулює ворога. Вона дарує йому якісь нездійсненні надії — тож чим твердіше ми стоїмо, тим більше шансів, що вони швидше зрозуміють безперспективність цієї лобової бійні, яку вони ведуть загалом, поки що без успіху”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найбільше приниження Путіна.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ud9bkO8bt00
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