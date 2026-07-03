Плани Путіна повністю рухнули: в України залишився єдиний шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на одному з місць ворожого обстрілу в Києві зазначив, що Путін може тільки залякувати людей ударами, а насправді він програє. Нардепка Мар’яна Безугла ж говорить, що миру не буде ні у 2026 році, ні у 2027 році.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський, коментуючи слова Зеленського та Безуглої, зазначив, що Україні потрібен мир, якомога швидше. Але, підкреслив, саме мир, а не капітуляція чи беззастережне прийняття всіх умов РФ, як того хоче Путін.

"Зеленський, безумовно, правий. Виграти цю війну так, як це уявлялося, так, як цього хотіли б росіяни, так, щоб хоча б зберегти особу, РФ на цей час не може. Мар'яна говорить про те, що вона в цей момент не бачить нічого, що могло б закінчити цю війну, що могло б дати вихід. Це так", — зазначив народний депутат.

При цьому, акцентував політик, паралельно наша влада і російська сторона говорить, що тримають переговори за великою кількістю треків і обговорюються різні моделі. І, зазначив, якщо ці моделі не приймаються, не означає, що це не відбувається. До того ж проводяться обміни полоненими та тілами загиблих. Політик висловив надію, що ключ до рішення питання миру буде знайдено.

“Для цього, безперечно, нам потрібно демонструвати максимальну стійкість. У нас, до речі, немає жодних інших варіантів. Ми стоїмо спиною до стіни, нам нема куди відступати. І тут хочеш не хочеш, будеш стійким. Але будь-яка наша слабкість лише стимулює ворога. Вона дарує йому якісь нездійсненні надії — тож чим твердіше ми стоїмо, тим більше шансів, що вони швидше зрозуміють безперспективність цієї лобової бійні, яку вони ведуть загалом, поки що без успіху”, — підсумував політик.

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