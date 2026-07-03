Планы Путина полностью рухнули: у Украины остался единственный путь к миру

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на одном из мест вражеского обстрела в Киеве, отметил, что Путин может только запугивать людей ударами, а на самом деле он проигрывает. Нардепка Марьяна Безуглая говорит, что мира не будет ни в 2026 году, ни в 2027 году.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя слова Зеленского и Безуглой, отметил, что Украине нужен мир как можно скорее. Но, подчеркнул, именно мир, а не капитуляция или безоговорочное принятие всех условий РФ, как того хочет Путин.
При этом, акцентировал политик, параллельно наши власти и российская сторона говорят, что держат переговоры по большому количеству треков и обсуждаются разные модели. И отметил, если эти модели не принимаются, не означает, что это не происходит. К тому же, проводятся обмены пленными и телами погибших. Политик выразил надежду, что ключ к решению вопроса мира будет найден.
Напомним: портал "Комментарии" писал о самом большом унижении Путина.