Планы Путина полностью рухнули: у Украины остался единственный путь к миру

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на одном из мест вражеского обстрела в Киеве, отметил, что Путин может только запугивать людей ударами, а на самом деле он проигрывает. Нардепка Марьяна Безуглая говорит, что мира не будет ни в 2026 году, ни в 2027 году.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский, комментируя слова Зеленского и Безуглой, отметил, что Украине нужен мир как можно скорее. Но, подчеркнул, именно мир, а не капитуляция или безоговорочное принятие всех условий РФ, как того хочет Путин.

"Зеленский, безусловно, прав. Выиграть эту войну так, как это представлялось, так, как этого хотели бы россияне, так, чтобы хотя бы сохранить личность, РФ на данный момент не может. Марьяна говорит о том, что она в этот момент не видит ничего, что могло бы окончить эту войну, что могло бы дать выход. Это да", — отметил народный депутат.

При этом, акцентировал политик, параллельно наши власти и российская сторона говорят, что держат переговоры по большому количеству треков и обсуждаются разные модели. И отметил, если эти модели не принимаются, не означает, что это не происходит. К тому же, проводятся обмены пленными и телами погибших. Политик выразил надежду, что ключ к решению вопроса мира будет найден.

"Для этого, безусловно, нам нужно демонстрировать максимальную устойчивость. У нас, кстати, нет никаких других вариантов. Мы стоим спиной к стене, нам некуда отступать. И тут хочешь не хочешь, будешь устойчивым. Но любая наша слабость лишь стимулирует врага. Она дарит ему какие-то несбывшиеся надежды — так что, чем тверже мы стоим, тем больше шансов, что они скорее поймут бесперспективность этой лобовой бойни, которую они ведут в целом, пока без успеха”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самом большом унижении Путина.



