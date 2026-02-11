Південна Корея вирішила скористатися війною в Україні на свою користь: шокуюча заява

Міністр об’єднання Південної Кореї Чун Дон Йон підкреслив, що мирні переговори між Росією та Україною мають прямий зв’язок із безпекою на Корейському півострові. Цю заяву він зробив під час офіційної зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, повідомляє агентство Yonhap.

Фото: з відкритих джерел

"Україна та Росія нині ведуть мирні переговори. Це питання тісно пов’язане із встановленням стабільності та миру на Корейському півострові", – зазначив Чун Дон Йон.

За його словами, міжнародні зусилля щодо деескалації конфлікту в Європі прямо впливають на ситуацію у Східній Азії.

Нідерландський міністр у свою чергу охарактеризував військовий союз між Росією та Північною Кореєю як "токсичний". Він підкреслив, що така співпраця становить загрозу для європейської безпеки, зокрема через постачання Пхеньяном зброї Москві та участь північнокорейських військових у війні в Україні. Крім того, він відзначив, що Росія також надає військову підтримку КНДР, що підсилює ризики регіональної нестабільності.

За даними Сеула, Північна Корея прискорює реалізацію своєї ядерної програми. Зокрема, Пхеньян здатний щороку виробляти матеріали для 10–20 ядерних боєголовок, незважаючи на міжнародні заклики до денуклеаризації та спроби відновити переговори щодо ядерного роззброєння.

Українське Головне управління розвідки повідомило, що контингент армії КНДР продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці агресора. Станом на січень 2026 року північнокорейські солдати перебувають у Курській області, де здійснюють атаки на прикордонні українські громади.

