Южная Корея решила воспользоваться войной в Украине в свою пользу: шокирующее заявление

Министр объединения Южной Кореи Чун Дон Йон подчеркнул, что мирные переговоры между Россией и Украиной имеют прямую связь с безопасностью на Корейском полуострове. Это заявление он сделал во время официальной встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом, сообщает агентство Yonhap.

"Украина и Россия ведут мирные переговоры. Этот вопрос тесно связан с установлением стабильности и мира на Корейском полуострове", — отметил Чун Дон Йон.

По его словам, международные усилия по деэскалации конфликта в Европе оказывают прямое влияние на ситуацию в Восточной Азии.

Нидерландский министр, в свою очередь, охарактеризовал военный союз между Россией и Северной Кореей как "токсичный". Он подчеркнул, что такое сотрудничество представляет угрозу европейской безопасности, в частности из-за поставок Пхеньяном оружия Москве и участия северокорейских военных в войне в Украине. Кроме того, он отметил, что Россия также оказывает военную поддержку КНДР, что усиливает риск региональной нестабильности.

По данным Сеула, Северная Корея ускоряет реализацию своей ядерной программы. В частности, Пхеньян способен ежегодно производить материалы для 10–20 ядерных боеголовок, несмотря на международные призывы к денуклеаризации и попытки возобновить переговоры по ядерному разоружению.

Украинское Главное управление разведки сообщило, что контингент армии КНДР продолжает участвовать в войне России против Украины на стороне агрессора. По состоянию на январь 2026 северокорейские солдаты находятся в Курской области, где осуществляют атаки на пограничные украинские общины.

