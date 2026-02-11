logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Южная Корея решила воспользоваться войной в Украине в свою пользу: шокирующее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Южная Корея решила воспользоваться войной в Украине в свою пользу: шокирующее заявление

В Сеуле отметили, что мирные переговоры в Украине связаны с ситуацией на Корейском полуострове

11 февраля 2026, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр объединения Южной Кореи Чун Дон Йон подчеркнул, что мирные переговоры между Россией и Украиной имеют прямую связь с безопасностью на Корейском полуострове. Это заявление он сделал во время официальной встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом, сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея решила воспользоваться войной в Украине в свою пользу: шокирующее заявление

Фото: из открытых источников

"Украина и Россия ведут мирные переговоры. Этот вопрос тесно связан с установлением стабильности и мира на Корейском полуострове", — отметил Чун Дон Йон.

По его словам, международные усилия по деэскалации конфликта в Европе оказывают прямое влияние на ситуацию в Восточной Азии.

Нидерландский министр, в свою очередь, охарактеризовал военный союз между Россией и Северной Кореей как "токсичный". Он подчеркнул, что такое сотрудничество представляет угрозу европейской безопасности, в частности из-за поставок Пхеньяном оружия Москве и участия северокорейских военных в войне в Украине. Кроме того, он отметил, что Россия также оказывает военную поддержку КНДР, что усиливает риск региональной нестабильности.

По данным Сеула, Северная Корея ускоряет реализацию своей ядерной программы. В частности, Пхеньян способен ежегодно производить материалы для 10–20 ядерных боеголовок, несмотря на международные призывы к денуклеаризации и попытки возобновить переговоры по ядерному разоружению.

Украинское Главное управление разведки сообщило, что контингент армии КНДР продолжает участвовать в войне России против Украины на стороне агрессора. По состоянию на январь 2026 северокорейские солдаты находятся в Курской области, где осуществляют атаки на пограничные украинские общины.

Как уже писали "Комментарии", российские военные обратились в Роскомнадзор с призывом не ограничивать работу Telegram, назвав мессенджер своим "единственным каналом связи". По их словам, мессенджер необходим для координации действий в борьбе с беспилотниками и обмена оперативной информацией. При этом некоторые пророссийские источники обвиняют основателя Telegram Павла Дурова в "попустительстве врагам", подчеркивая, что мессенджер используется не только для связи, но и для стратегической коммуникации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости