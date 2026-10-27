Питання не у руйнуванні: експерт розкрив найстрашніший план Путіна з ударами по Києву



















Пошкодження Південного мосту в Києві може мати серйозні наслідки для логістики, якщо споруда втратить можливість повноцінно пропускати транспорт. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, коментуючи російські удари по українській інфраструктурі.

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За словами експерта, не обов’язково повністю руйнувати велику інженерну споруду, щоб ускладнити її використання. Навіть значні пошкодження окремих конструкцій можуть створювати проблеми для руху транспорту та перевезення вантажів.

Голобуцький зазначив, що міст будували з урахуванням інших завдань і технологічних умов, тому оцінювати його стійкість та наслідки влучань потрібно з огляду на конкретні характеристики споруди.

"Пошкодити міст до такого ступеня, що там, наприклад, не можна перевозити військові грузи, обладнання, зброю і так далі, — це, ну, я так розумію, зараз стає більш-менш реальним", — сказав він.

Політтехнолог припустив, що саме обмеження логістичних можливостей може бути одним із завдань російських ударів. Водночас він не стверджував, що міст повністю зруйнований або що його використання вже остаточно припинено.

На думку Голобуцького, пошкодження транспортних об’єктів слід розглядати в ширшому контексті російської кампанії проти української логістики. Її наслідки залежать не лише від масштабу руйнувань, а й від того, наскільки довго об’єкт не зможе виконувати свої функції.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може послаблювати військові можливості Росії, завдаючи ударів по об'єктах, залучених до виробництва високоточної зброї, ракетного палива та супутникових систем. Таку оцінку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи зміну характеру українського тиску на країну-агресора.