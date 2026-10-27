Вопрос не в разрушении: эксперт раскрыл самый страшный план Путина с ударами по Киеву



















Повреждения Южного моста в Киеве могут иметь серьезные последствия для логистики, если сооружение потеряет возможность полноценно пропускать транспорт. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий, комментируя российские удары по украинской инфраструктуре.

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По словам эксперта, не обязательно полностью разрушать крупное инженерное сооружение, чтобы усложнить его использование. Даже значительные повреждения отдельных конструкций могут создавать проблемы движения транспорта и перевозки грузов.

Голобуцкий отметил, что мост строили с учетом других задач и технологических условий, поэтому оценивать его устойчивость и последствия попаданий следует учитывая конкретные характеристики сооружения.

"Повредить мост до такой степени, что там, например, нельзя перевозить военные грузы, оборудование, оружие и так далее — это, ну, я так понимаю, сейчас становится более или менее реальным", — сказал он.

Политтехнолог предположил, что именно ограничение логистических возможностей может являться одной из задач российских ударов. В то же время, он не утверждал, что мост полностью разрушен или что его использование уже окончательно прекращено.

По мнению Голобуцкого, повреждение транспортных объектов следует рассматривать в более широком контексте российской кампании против украинской логистики. Ее последствия зависят не только от масштаба разрушений, но и от того, сколь долго объект не сможет выполнять свои функции.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может ослаблять военные возможности России, нанося удары по объектам, привлеченным к производству высокоточного оружия, ракетного топлива и спутниковых систем. Такую оценку высказал политолог Олег Саакян, комментируя изменение характера украинского давления на страну-агрессора.