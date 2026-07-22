Питання не лише у війні: розкрито сенсаційний задум Зеленського щодо Драпатого

Звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення Михайла Драпатого стали не лише кадровими змінами у війську, а й важливим політичним кроком президента Володимира Зеленського. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, коментуючи останні перестановки у військовому керівництві.

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За словами експерта, кандидатура Драпатого була прогнозованою, хоча глава держави розглядав і інших претендентів. Одним із можливих кандидатів, за словами Фесенка, був командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол. Політолог переконаний, що кадрові рішення мають значно ширший підтекст, ніж проста зміна військового командування.

"Призначення Драпатого — це не лише військове, а й політичне рішення", — зазначив Фесенко.

На думку експерта, після звільнення міністра оборони Михайла Федорова та відставки Сирського всередині влади виникла помітна політична напруга, яку президент намагається знизити.

Фесенко стверджує, що між Сирським і Федоровим тривалий час існували функціональні та, ймовірно, особисті суперечності, які могли вплинути на рішення щодо зміни керівництва ЗСУ.

Політолог також повідомив, що останніми днями між Зеленським і Федоровим відбувалися тривалі переговори, результатом яких стало узгодження нового формату взаємодії.

"Призначення Драпатого — це жест у бік громадської думки і певною мірою в бік Михайла Федорова. Це частина нового кадрового політичного пасьянсу, який намагається розкласти Володимир Зеленський, щоб нейтралізувати політичну напругу", — пояснив Фесенко.

За його словами, обрання саме Драпатого має продемонструвати готовність президента враховувати суспільні настрої та шукати компромісні рішення в умовах війни.

"Головне завдання зараз — переключити увагу з внутрішніх кадрових конфліктів на війну та протидію російській агресії", — підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про закриту зустріч у Баку між представниками Росії та колишніми високопосадовцями Німеччини. За його словами, учасники переговорів не афішували свій візит, що одразу викликало дискусію про можливі неофіційні дипломатичні контакти навколо війни в Україні.