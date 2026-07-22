Вопрос не только в войне: раскрыт сенсационный замысел Зеленского по отношению к Драпатому

Увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначения Михаила Драпатого стали не только кадровыми изменениями в армии, но и важным политическим шагом президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя последние перестановки в военном руководстве.

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По словам эксперта, кандидатура Драпатого была прогнозируемой, хотя глава государства рассматривал и других претендентов. Одним из возможных кандидатов, по словам Фесенко, был командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол. Политолог убежден, что кадровые решения имеют более широкий подтекст, чем простое изменение военного командования.

"Назначение Драпатого — это не только военное, но и политическое решение", — отметил Фесенко.

По мнению эксперта, после увольнения министра обороны Михаила Федорова и отставки Сырского внутри власти возникло заметное политическое напряжение, которое президент пытается снизить.

Фесенко утверждает, что между Сырским и Федоровым долгое время существовали функциональные и, вероятно, личные противоречия, которые могли повлиять на решение по смене руководства ВСУ.

Политолог также сообщил, что в последние дни между Зеленским и Федоровым проходили длительные переговоры, результатом которых стало согласование нового формата взаимодействия.

"Назначение Драпатого — это жест в сторону общественного мнения и в определенной степени в сторону Михаила Федорова. Это часть нового кадрового политического пасьянса, который пытается разложить Владимир Зеленский, чтобы нейтрализовать политическое напряжение", — пояснил Фесенко.

По его словам, избрание именно Драпатого должно продемонстрировать готовность президента учитывать общественные настроения и искать компромиссные решения в условиях войны.

"Главная задача сейчас — переключить внимание с внутренних кадровых конфликтов на войну и противодействие российской агрессии", — подытожил политолог.

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