"Питання не до нас": у РФ жорстко накинулися на Україну через "затягування!" війни

Олімпійська чемпіонка та депутатка Державної думи РФ Світлана Журова виступила із черговою суперечливою заявою щодо війни, яку Росія веде проти України. Представниця російської влади фактично звинуватила українське керівництво у небажанні наблизити завершення бойових дій та вкотре озвучила наративи, які активно просуває Кремль.

В інтерв’ю російському пропагандистському ресурсу News.ru Журова заявила, що ключове питання полягає нібито не в позиції Москви, а у готовності Києва до переговорного процесу. Вона також наголосила, що Росія очікує юридично вигідного для себе оформлення будь-яких домовленостей.

"Я думаю, що кожен із нас сподівається на швидке завершення конфлікту. Питання навіть не до нас, а до української влади. Чи готові вони сідати за стіл переговорів чи ні?", – сказала Журова.

Крім того, російська депутатка заявила, що звичайне перемир’я не може вважатися остаточним рішенням, якщо сторони не укладуть документів, які Москва вважатиме юридично бездоганними. Для аргументації своєї позиції вона згадала давню суперечку між Росією та Японією.

"Саме по собі перемир'я не веде до підписання всіх юридичних документів. Важливо, щоб усе було зроблено з юридичною чистотою, щоб у нас не виникло такої ситуації, як з Японією, коли досі вони не визнають досягнуті тоді угоди", – заявила представниця Держдуми.

Наприкінці Журова додала, що Москва, за її словами, прагне переговорів з Україною, однак лише за умов, які відповідатимуть інтересам Росії.

"Важливо, щоб ми все-таки сіли за стіл переговорів з Україною", – підсумувала вона.

Подібні висловлювання традиційно викликали негативну реакцію в Україні, оскільки саме Росія є країною-агресором та продовжує повномасштабну війну проти української держави.

