"Вопрос не к нам": в РФ жестко набросились на Украину из-за "затягивания!" войны

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова выступила с очередным противоречивым заявлением о войне, которую Россия ведет против Украины. Представитель российских властей фактически обвинила украинское руководство в нежелании приблизить завершение боевых действий и в очередной раз озвучила нарративы, активно продвигаемые Кремлем.

В интервью российскому пропагандистскому ресурсу News.ru Журова заявила, что ключевой вопрос состоит якобы не в позиции Москвы, а в готовности Киева к переговорному процессу. Она также подчеркнула, что Россия ожидает юридически выгодного для себя оформления любых договоренностей.

"Я думаю, что каждый из нас надеется на скорое завершение конфликта. Вопрос даже не к нам, а к украинским властям. Готовы ли они садиться за стол переговоров или нет?", — сказала Журова.

Кроме того, российская депутат заявила, что обычное перемирие не может считаться окончательным решением, если стороны не составят документов, которые Москва сочтет юридически безупречными. Для аргументации своей позиции она вспомнила давний спор между Россией и Японией.

"Именно по себе перемирие не ведет к подписанию всех юридических документов. Важно, чтобы все было сделано с юридической чистотой, чтобы у нас не возникло такой ситуации, как с Японией, когда до сих пор они не признают достигнутые тогда соглашения", — заявила представитель Госдумы.

В конце Журова добавила, что Москва, по ее словам, стремится к переговорам с Украиной, однако лишь при условиях, которые будут отвечать интересам России.

"Важно, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Украиной", – подытожила она.

Подобные высказывания традиционно вызвали негативную реакцию в Украине, поскольку Россия является страной-агрессором и продолжает полномасштабную войну против украинского государства.

