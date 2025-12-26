Після звірства на Різдво у США Путіна прямо назвали вбивцею: потужна заява

Група сенаторів США оприлюднила спільну заяву, у якій рішуче засудила російські удари по території України під час святкування Різдва. Американські законодавці назвали російського диктатора Володимира Путіна "безжальним убивцею" та підкреслили, що його дії спрямовані проти мирного населення, яке зібралося разом із родинами, аби відзначити одне з найважливіших християнських свят.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

У заяві сенатори наголосили, що атаки Росії торкнулися багатьох міст і регіонів, включно з Херсоном, Черніговом, Харковом, Одесою, Сумами, Донецькою областю та Кривим Рогом. Вони підкреслили, що ці удари були здійснені всупереч волі українського керівництва: президент Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир’я, тоді як Путін наказав продовжувати військові дії, демонструючи повну відсутність поваги до традицій та людського життя.

Американські сенатори зазначили, що навіть у часи війни існує давня традиція святкового перемир’я, прикладом чого є практика під час Першої світової війни. Їхні слова нагадують, що рішення Путіна не припиняти обстріли є показовим сигналом для міжнародної спільноти: російський лідер не зацікавлений у мирі, і йому не можна довіряти.

У своїй заяві сенатори висловили підтримку українському народові, який зустрічає Різдво в умовах небезпеки та руйнувань. Вони відзначили силу віри українців, яка, на їхню думку, сильніша за зло, що нині виходить з Кремля. Документ підписали сенатори Джин Шахін, Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Куонс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джеф Мерклі та Кріс Ван Голлен, підтвердивши єдність Конгресу США у підтримці України.

