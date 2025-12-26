После зверства на Рождество в США Путина прямо назвали убийцей: мощное заявление

Группа сенаторов США обнародовала совместное заявление, в котором решительно осудила российские удары по территории Украины во время празднования Рождества. Американские законодатели назвали российского диктатора Владимира Путина "безжалостным убийцей" и подчеркнули, что его действия направлены против мирного населения, собравшегося вместе с семьями, чтобы отметить один из важнейших христианских праздников.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

В заявлении сенаторы подчеркнули, что атаки России коснулись многих городов и регионов, включая Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецкую область и Кривой Рог. Они подчеркнули, что эти удары были нанесены вопреки воле украинского руководства: президент Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие, тогда как Путин приказал продолжать военные действия, демонстрируя полное отсутствие уважения к традициям и человеческой жизни.

Американские сенаторы отметили, что даже во время войны существует давняя традиция праздничного перемирия, примером чего является практика во время Первой мировой войны. Их слова напоминают, что решение Путина не прекращать обстрелы является показательным сигналом для международного сообщества: российский лидер не заинтересован в мире и ему нельзя доверять.

В своем заявлении сенаторы выразили поддержку украинскому народу, встречающему Рождество в условиях опасности и разрушений. Они отметили силу веры украинцев, которая, по их мнению, сильнее зло, выходящего из Кремля. Документ подписали сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Куонс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джеф Меркли и Крис Ван Голлен, подтвердив единство Конгресса США в поддержке Украины.

