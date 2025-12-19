Після заяви про бажання «добити гадину» Ярош емоційно звернувся до Путіна

Рубрики
Звісно мережею вже шириться чергова заява російського диктатора про те, що той палає бажанням "добивати гадину" і начебто, "з Дніпра", йому телефонують і просять "бомбити місто". Військовослужбовець і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вирішив відреагувати на нові випади господаря Кремля, нагадавши йому попередні його обіцянки.
Дмитро Ярош. Фото: з відкритих джерел
Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 грудня, відповідає на запитання росіян та журналістів. Пропагандисти запевняють, що диктатору надіслали аж 3 мільйони запитань.
Путін розповів, що нібито військові йому самі казали, що готові "йти і добивати цю гадину", коли побачили, як "вбивають бабусь". Під час цього на екрані показали вигадане пропагандистами "питання" начебто з Дніпра: із закликом бомбити місто.
