Після заяви про бажання «добити гадину» Ярош емоційно звернувся до Путіна
Після заяви про бажання «добити гадину» Ярош емоційно звернувся до Путіна

Дмитро Ярош нагадав попередні заяви Путіна, як, наприклад, взяти Київ за три дні

19 грудня 2025, 13:32
Автор:
Кравцев Сергей

Звісно мережею вже шириться чергова заява російського диктатора про те, що той палає бажанням "добивати гадину" і начебто, "з Дніпра", йому телефонують і просять "бомбити місто". Військовослужбовець і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вирішив відреагувати на нові випади господаря Кремля, нагадавши йому попередні його обіцянки.

Після заяви про бажання «добити гадину» Ярош емоційно звернувся до Путіна

Дмитро Ярош. Фото: з відкритих джерел

"Ти – муділо болотяний – вже "Київ за три дні" брав… Ти — міль московська – вже "демілітаризацію та денацифікацію" провів… Ти – підлота нелюдська — вже мільйони своїх рабів на забій послав… Ти – мерзота російська – вважаєш себе "переможцем", але ти вже загробив підданий тобі народ. Ти – збоченець історичний — вже "Малоросію завоював", а твої одноплемінники скоро всі африканцями та азіатами стануть, бо словʼян не залишиться… Тому, як правильно сказав один Український дипломат: "дирку ви отримаєте від бублика, а не Україну!". Згинь, тварюко!..", – написав Дмитро Ярош у соцмережі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 грудня, відповідає на запитання росіян та журналістів. Пропагандисти запевняють, що диктатору надіслали аж 3 мільйони запитань.

Путін розповів, що нібито військові йому самі казали, що готові "йти і добивати цю гадину", коли побачили, як "вбивають бабусь". Під час цього на екрані показали вигадане пропагандистами "питання" начебто з Дніпра: із закликом бомбити місто.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Росія готова завершити війну в Україні за усунення першопричин кризи і на тих умовах, які озвучувала влітку 2024 року. Про це під час традиційної "прямої лінії" заявив російський диктатор Володимир Путін.

Також видання "Коментарі" повідомляло – командувач ВМС озвучив фатальний прогноз: що чекає на НАТО у затяжній війні.




Теги:

