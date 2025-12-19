Після заяви про бажання «добити гадину» Ярош емоційно звернувся до Путіна

Звісно мережею вже шириться чергова заява російського диктатора про те, що той палає бажанням "добивати гадину" і начебто, "з Дніпра", йому телефонують і просять "бомбити місто". Військовослужбовець і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вирішив відреагувати на нові випади господаря Кремля, нагадавши йому попередні його обіцянки.

"Ти – муділо болотяний – вже "Київ за три дні" брав… Ти — міль московська – вже "демілітаризацію та денацифікацію" провів… Ти – підлота нелюдська — вже мільйони своїх рабів на забій послав… Ти – мерзота російська – вважаєш себе "переможцем", але ти вже загробив підданий тобі народ. Ти – збоченець історичний — вже "Малоросію завоював", а твої одноплемінники скоро всі африканцями та азіатами стануть, бо словʼян не залишиться… Тому, як правильно сказав один Український дипломат: "дирку ви отримаєте від бублика, а не Україну!". Згинь, тварюко!..", – написав Дмитро Ярош у соцмережі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 грудня, відповідає на запитання росіян та журналістів. Пропагандисти запевняють, що диктатору надіслали аж 3 мільйони запитань.

Путін розповів, що нібито військові йому самі казали, що готові "йти і добивати цю гадину", коли побачили, як "вбивають бабусь". Під час цього на екрані показали вигадане пропагандистами "питання" начебто з Дніпра: із закликом бомбити місто.

