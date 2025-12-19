После заявления о желании «добить гадину» Ярош эмоционально обратился к Путину

Конечно, сетью уже распространяется очередное заявление российского диктатора о том, что тот пылает желанием "добить гадину" и вроде бы, "из Днепра", ему звонят по телефону и просят "бомбить город". Военнослужащий и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош решил отреагировать на новые выпады хозяина Кремля, напомнив ему его предыдущие обещания.

Дмитрий Ярош. Фото: из открытых источников

"Ты – мудило болотный – уже "Киев за три дня" брал… Ты – моль московская – уже "демилитаризацию и денацификацию" провел… Ты – подлость бесчеловечная – уже миллионы своих рабов на убой послал… Ты – мерзость русская – считаешь себя "победителем", но ты уже загробил подданых. Ты – извращенец исторический – уже "Малороссию завоевал", а твои соплеменники скоро все африканцами и азиатами станут, потому что славян не останется… Поэтому, как правильно сказал один Украинский дипломат: "дыру вы получите от баранки, а не Украину!". Сгинь, тварь!..", – написал Дмитрий Ярош в соцсети.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин сегодня, 19 декабря, отвечает на вопросы россиян и журналистов. Пропагандисты уверяют, что диктатору направили 3 миллиона вопросов.

Путин рассказал, что якобы военные ему сами говорили, что готовы "идти и добивать гадину", когда увидели, как "убивают бабушек". Во время этого на экране показали вымышленный пропагандистами "вопрос" вроде бы из Днепра: с призывом бомбить город.

