logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Після війни в Україні з'явиться нова страшна небезпека: розкрито вражаючі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Після війни в Україні з'явиться нова страшна небезпека: розкрито вражаючі деталі

Експерти попереджають: відбудова без екостандартів шкодить довкіллю сильніше за війну

25 лютого 2026, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Поки світ обговорює мирне майбутнє та масштабну відбудову України, екологи попереджають про приховані загрози для довкілля. Вони застерігають: прискорене відновлення, масштабні інвестиції та розмінування без дотримання екологічних норм можуть завдати країні шкоди не меншої, ніж сама війна. Експерти наголошують, що економічні пріоритети часто переважають екологічні стандарти, а наслідки таких рішень Україна відчуватиме десятиліттями, пише німецьке видання TAZ.

Після війни в Україні з'явиться нова страшна небезпека: розкрито вражаючі деталі

Фото: з відкритих джерел

Майбутнє відбудови передбачає модернізацію газової інфраструктури, видобуток ресурсів та великі девелоперські проєкти. Проте екологічні аспекти цих робіт залишаються поза увагою, що може призвести до руйнування природних систем і тривалого забруднення територій. Дослідження Міжнародного союзу охорони природи показують, що відбудова нерідко спричиняє більше шкоди довкіллю, ніж бойові дії. На цьому наголошує й еколог, співзасновник Робочої групи з екологічних наслідків війни при НАН України Олексій Василюк.

За його словами, рішення щодо розмінування та інвестицій часто ухвалюються виключно з економічних міркувань, що створює ризик ослаблення екологічних норм. Через війну близько 26% території України потенційно заміновані. Повне очищення може тривати десятиліттями. Автоматизовані машини для розмінування перекопують ґрунт, руйнуючи екосистеми та збільшуючи хімічне забруднення. Місцеві громади часто не мають повної інформації про наслідки, а деякі території можуть стати непридатними для використання на довгі роки.

Василюк пропонує розумний підхід: не всі території потрібно відновлювати до попереднього стану. Частина з них може залишатися забрудненою настільки, що її очищення економічно і екологічно недоцільне. Він наводить приклад Червоної зони на кордоні Франції та Бельгії, яка досі не використовується після Першої світової війни. Також експерт звертає увагу на Каховську дамбу, руйнування якої 2023 року спричинило масштабну екологічну катастрофу, але на місці водосховища поступово формується природний ліс.

Як вже писали "Коментарі", угорська опозиційна партія "Тиса" продовжує зміцнювати свої позиції, значно наростивши перевагу над правлячою партією "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це свідчить нове опитування соціологічної служби Median, опубліковане на новинному порталі HVG.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини