Після війни в Україні з'явиться нова страшна небезпека: розкрито вражаючі деталі

Поки світ обговорює мирне майбутнє та масштабну відбудову України, екологи попереджають про приховані загрози для довкілля. Вони застерігають: прискорене відновлення, масштабні інвестиції та розмінування без дотримання екологічних норм можуть завдати країні шкоди не меншої, ніж сама війна. Експерти наголошують, що економічні пріоритети часто переважають екологічні стандарти, а наслідки таких рішень Україна відчуватиме десятиліттями, пише німецьке видання TAZ.

Фото: з відкритих джерел

Майбутнє відбудови передбачає модернізацію газової інфраструктури, видобуток ресурсів та великі девелоперські проєкти. Проте екологічні аспекти цих робіт залишаються поза увагою, що може призвести до руйнування природних систем і тривалого забруднення територій. Дослідження Міжнародного союзу охорони природи показують, що відбудова нерідко спричиняє більше шкоди довкіллю, ніж бойові дії. На цьому наголошує й еколог, співзасновник Робочої групи з екологічних наслідків війни при НАН України Олексій Василюк.

За його словами, рішення щодо розмінування та інвестицій часто ухвалюються виключно з економічних міркувань, що створює ризик ослаблення екологічних норм. Через війну близько 26% території України потенційно заміновані. Повне очищення може тривати десятиліттями. Автоматизовані машини для розмінування перекопують ґрунт, руйнуючи екосистеми та збільшуючи хімічне забруднення. Місцеві громади часто не мають повної інформації про наслідки, а деякі території можуть стати непридатними для використання на довгі роки.

Василюк пропонує розумний підхід: не всі території потрібно відновлювати до попереднього стану. Частина з них може залишатися забрудненою настільки, що її очищення економічно і екологічно недоцільне. Він наводить приклад Червоної зони на кордоні Франції та Бельгії, яка досі не використовується після Першої світової війни. Також експерт звертає увагу на Каховську дамбу, руйнування якої 2023 року спричинило масштабну екологічну катастрофу, але на місці водосховища поступово формується природний ліс.

