После войны в Украине появится новая страшная опасность: раскрыты впечатляющие детали

Пока мир обсуждает мирное будущее и масштабное восстановление Украины, экологи предупреждают о скрытых угрозах окружающей среде. Они предостерегают: ускоренное восстановление, масштабные инвестиции и разминирование без соблюдения экологических норм могут нанести стране вред не меньше самой войны. Эксперты отмечают, что экономические приоритеты часто преобладают над экологическими стандартами, а последствия таких решений Украина будет испытывать десятилетиями, пишет немецкое издание TAZ.

Фото: из открытых источников

Будущее восстановление предполагает модернизацию газовой инфраструктуры, добычу ресурсов и крупные девелоперские проекты. Однако экологические аспекты этих работ остаются без внимания, что может привести к разрушению природных систем и длительному загрязнению территорий. Исследования Международного союза охраны природы показывают, что восстановление нередко наносит больше вреда окружающей среде, чем боевые действия. Это подчеркивает и эколог, соучредитель Рабочей группы по экологическим последствиям войны при НАН Украины Алексей Василюк.

По его словам, решения по разминированию и инвестициям часто принимаются исключительно по экономическим соображениям, что создает риск ослабления экологических норм. из-за войны около 26% территории Украины потенциально заминированы. Полное очищение может длиться десятилетиями. Автоматизированные машины для разминирования перекапывают почву, разрушая экосистемы и увеличивая химическое загрязнение. У местных общин часто нет полной информации о последствиях, а некоторые территории могут стать непригодными для использования на долгие годы.

Василюк предлагает разумный подход: не все территории нужно восстанавливать до прежнего состояния. Часть из них может оставаться загрязненной настолько, что ее очищение экономически и экологически нецелесообразно. Он приводит пример Красной зоны на границе Франции и Бельгии, которая до сих пор не используется после Первой мировой войны. Также эксперт обращает внимание на Каховскую дамбу, разрушение которой в 2023 году повлекло за собой масштабную экологическую катастрофу, но на месте водохранилища постепенно формируется природный лес.

