Після війни цієї катастрофи в Україні точно не уникнути: експерт шокував прогнозом

Народжуваність в Україні вже тривалий час перебуває на низькому рівні, і війна лише посилила цю проблему. Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України, вважає, що навіть після завершення бойових дій не варто очікувати на значне зростання кількості народжених дітей.

Фото: з відкритих джерел

Експерт наголошує, що скорочення народжуваності — це не новий процес для України. Зменшення кількості дітей стало стабільною тенденцією, яка тривала ще до війни.

"Цей процес триває вже довго, і скорочення продовжиться. Якщо народжуваність зменшується, то й потреба в навчальних закладах зменшується", — пояснює Гладун.

За його словами, українські регіони вже мають досвід оптимізації освітньої мережі, особливо у сільській місцевості, де через малу кількість учнів закриваються маленькі школи, а дітей переводять до більших, центральних навчальних закладів.

Попри сподівання на те, що після завершення війни демографічна ситуація швидко покращиться, науковці налаштовані скептично. Для того, щоб зміни були суттєвими, потрібно кардинально змінити ставлення населення до народження дітей, однак, на думку Гладуна, зараз немає реальних передумов для того, щоб спостерігати значний ріст народжуваності.

"Не варто очікувати на великий приріст народжуваності навіть після завершення війни", — підсумував Олександр Гладун.

