После войны этой катастрофы в Украине точно не избежать: эксперт шокировал прогноз

Рождаемость в Украине уже долгое время находится на низком уровне, и война только усугубила эту проблему. Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины, считает, что даже после завершения боевых действий не стоит ожидать значительного роста количества рожденных детей.

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что сокращение рождаемости – это не новый процесс для Украины. Уменьшение количества детей стало стабильной тенденцией, продолжавшейся еще до войны.

"Этот процесс длится уже долго, и сокращение продлится. Если рождаемость уменьшается, то и потребность в учебных заведениях уменьшается", — объясняет Гладун.

По его словам, у украинских регионов уже есть опыт оптимизации образовательной сети, особенно в сельской местности, где из-за малого количества учеников закрываются маленькие школы, а детей переводят в большие, центральные учебные заведения.

Несмотря на надежду на то, что после завершения войны демографическая ситуация быстро улучшится, ученые настроены скептически. Чтобы изменения были существенными, нужно кардинально изменить отношение населения к рождению детей, однако, по мнению Гладуна, сейчас нет реальных предпосылок для того, чтобы наблюдать значительный рост рождаемости.

"Не стоит ожидать большого прироста рождаемости даже после завершения войны", — подытожил Александр Гладун.

