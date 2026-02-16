logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После войны этой катастрофы в Украине точно не избежать: эксперт шокировал прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

После войны этой катастрофы в Украине точно не избежать: эксперт шокировал прогноз

Заместитель директора Института демографии Александр Гладун предусматривает, что после войны не стоит ожидать резкого увеличения рождаемости

16 февраля 2026, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Рождаемость в Украине уже долгое время находится на низком уровне, и война только усугубила эту проблему. Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины, считает, что даже после завершения боевых действий не стоит ожидать значительного роста количества рожденных детей.

После войны этой катастрофы в Украине точно не избежать: эксперт шокировал прогноз

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что сокращение рождаемости – это не новый процесс для Украины. Уменьшение количества детей стало стабильной тенденцией, продолжавшейся еще до войны.

"Этот процесс длится уже долго, и сокращение продлится. Если рождаемость уменьшается, то и потребность в учебных заведениях уменьшается", — объясняет Гладун.

По его словам, у украинских регионов уже есть опыт оптимизации образовательной сети, особенно в сельской местности, где из-за малого количества учеников закрываются маленькие школы, а детей переводят в большие, центральные учебные заведения.

Несмотря на надежду на то, что после завершения войны демографическая ситуация быстро улучшится, ученые настроены скептически. Чтобы изменения были существенными, нужно кардинально изменить отношение населения к рождению детей, однако, по мнению Гладуна, сейчас нет реальных предпосылок для того, чтобы наблюдать значительный рост рождаемости.

"Не стоит ожидать большого прироста рождаемости даже после завершения войны", — подытожил Александр Гладун.

Как уже писали "Комментарии", кафиры постоянно ищут слабые места в украинской противовоздушной обороне, что приводит к внезапным ракетным атакам, в частности, использованием ракет "Циркон". Как отметил Анатолий Храпчинский, офицер воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия, в последнее время Россия значительно увеличила применение тяжело перехвативших ракет. Это часть стратегии, направленной на выявление "дыр" в нашей оборонной системе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости