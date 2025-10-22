Після відмови припинити війну в Україні вночі РФ прилетів американський натяк Путіну

Глава МЗС Росії Сергій Лавров дав зрозуміти Держсекретареві США Марко Рубіо, що вважає розмови про відправку Томагавків до України звичайним трампівським блефом, і підкреслив, що при необхідності ППО РФ легко їх збиває. І нібито тому Кремль категорично відмовився від реалізації ідеї США щодо припинення бойових дій по лінії фронту. Про це розповідає політичний аналітик журналіст Іван Яковина.

У ЗСУ підтвердили поразку хімзаводу у Брянській області. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначає, що Рубіо після цих одкровень начебто просто закінчив бесіду і повісив слухавку, що підвісило ситуацію на тривожній для РФ ноті. Щоб чогось не вийшло, Лавров навіть кинувся "допоясняти" свою позицію слідом за американцями, виступивши з розлогою публічною лекцією після переговорів з якимсь рандомним ефіопом. Але Трампу та Рубіо це ніби вже й не дуже цікаво, вони відмовилися від подальших контактів із Москвою.

На думку Івана Яковини, виникла дуже перспективна ситуація, за якої РФ фактично бере США "на слабко" з Томагавками, а американці у відповідь просто мовчки розвертаються і йдуть.

"Є ймовірність, що вечірній удар крилатими ракетами по хімічному заводу та однією з головних ТЕЦ у Брянській області – це американський натяк Путіну. Суть його така: "Якщо кілька українських ракет тобі знищили два найважливіші об'єкти за ніч, то уяви ефект від сотні Томагавків. Вова, не ускладнюй і підписуй, що тобі дали. Твоє завдання тут – вибач...", — наголосив журналіст.

Аналітики відзначають, що американські ракети Tomahawk можуть нести більший корисний вантаж і літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.



