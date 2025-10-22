После отказа прекратить войну в Украине ночью РФ прилетел американский намек Путину

Глава МИД России Сергей Лавров дал понять Госсекретарю США Марко Рубио, что считает разговоры об отправке Томагавков в Украину обычным трамповским блефом, и подчеркнул, что при необходимости ПВО РФ без труда их посбивает. И, якобы поэтому Кремль категорически отказался от реализации идеи США о прекращения боевых действий по линии фронта. Об этом рассказывает политический аналитик, журналист Иван Яковина.

В ВСУ подтвердили поражение химзавода в Брянской области. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, Рубио после этих откровений вроде как просто закончил беседу и повесил трубку, что подвесило ситуацию на тревожной для РФ ноте. Чтобы чего не вышло, Лавров даже бросился "дообъяснять" свою позицию вслед американцам, выступив с пространной публичной лекцией после переговоров с каким-то рандомным эфиопом. Но Трампу и Рубио это как будто уже и не очень интересно, они отказались от дальнейших контактов с Москвой.

По мнению Ивана Яковины, возникла очень многообещающая ситуация, при которой РФ фактически берет США "на слабо" с Томагавками, а американцы в ответ просто молча разворачиваются и уходят.

"Есть вероятность, что вечерний удар крылатыми ракетами по химическому заводу и одной из главных ТЭЦ в Брянской области – это американский намек Путину. Суть его такая: "Если несколько украинских ракет тебе уничтожили два важнейших объекта за ночь, то представь эффект от сотни Томагавков. Вова, не выезживайся и подписывай, что тебе дали. Твоя задача тут – извини...", — отметил журналист.

Аналитики отмечают, американские ракеты Tomahawk могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем беспилотники дальнего действия.



