logo_ukra

BTC/USD

64196

ETH/USD

1908.9

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Після виборів Путін реалізує свій найстрашніший задум в Україні: офіцер приголомшив прогнозом
commentss НОВИНИ Всі новини

Після виборів Путін реалізує свій найстрашніший задум в Україні: офіцер приголомшив прогнозом

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець пояснив, чому Кремль може відкласти непопулярне рішення до завершення виборів

19 серпня 2026, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія може вдатися до масштабнішого набору військових після проведення парламентських виборів восени. Про такий сценарій розповів політолог та офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

Після виборів Путін реалізує свій найстрашніший задум в Україні: офіцер приголомшив прогнозом

Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, саме після завершення виборчого процесу Кремль може отримати політичне "вікно" для непопулярних рішень. Москва може збільшити кількість людей, яких планують залучити до армії, однак при цьому не обов’язково оголошуватиме формальну загальну мобілізацію.

"Економіка їх буде змушувати", — пояснив Березовець, наголошуючи, що Росія дедалі гостріше відчуває дефіцит людей для війни. 

Експерт припускає, що Кремль може піти шляхом збільшення мобілізаційних квот для окремих регіонів. Такий механізм дозволив би російській владі нарощувати чисельність армії без гучного оголошення про нову загальну мобілізацію та пов’язаного з нею суспільного резонансу.

Водночас Росія намагається компенсувати нестачу охочих іти на війну значними фінансовими виплатами. Проте навіть високі винагороди не вирішують проблему повністю. За словами Березовця, російській армії особливо бракує штурмовиків, а швидке залучення нових контрактників створює питання щодо рівня їхньої підготовки.

"Вони зараз мають дуже серйозний дефіцит людей, особливо штурмовиків", — зазначив офіцер ЗСУ. 

Окремим фактором може стати стан російської економіки. Якщо прибутки Москви від експорту нафти й газу скорочуватимуться, Кремлю буде складніше фінансувати війну та одночасно утримувати високий рівень виплат новобранцям. Водночас потреба у поповненні армії нікуди не зникне.

Березовець також допускає, що Росія може погодитися на тимчасове припинення бойових дій. Однак таку паузу він радить не сприймати як остаточне завершення війни.

"Замороження війни не означатиме, що Росія відмовилася від своїх планів", — наголосив експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна намагається знайти додаткові ракети для протиповітряної оборони, адже запаси перехоплювачів для Patriot поступово скорочуються через тривалі російські атаки. Паралельно Київ працює над відновленням можливостей радянських комплексів С-300, зокрема над створенням модернізованих ракет.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=c7o_74-xMB4&t=171s
Теги:

Новини

Всі новини