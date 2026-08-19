logo

BTC/USD

64196

ETH/USD

1908.9

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После выборов Путин реализует свой самый страшный замысел в Украине: офицер ошеломил прогнозом
commentss НОВОСТИ Все новости

После выборов Путин реализует свой самый страшный замысел в Украине: офицер ошеломил прогнозом

Офицер ВСУ Тарас Березовец объяснил, почему Кремль может отложить непопулярное решение до завершения выборов

19 августа 2026, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия может прибегнуть к более масштабному набору военных после проведения парламентских выборов осенью. О таком сценарии рассказал политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

После выборов Путин реализует свой самый страшный замысел в Украине: офицер ошеломил прогнозом

Фото: из открытых источников

По его оценке именно после завершения избирательного процесса Кремль может получить политическое "окно" для непопулярных решений. Москва может увеличить количество людей, которых планируют привлечь в армию, однако при этом не обязательно будет объявлять формальную всеобщую мобилизацию.

"Экономика их будет заставлять", — пояснил Березовец, отмечая, что Россия все острее испытывает дефицит людей для войны.

Эксперт предполагает, что Кремль может пойти по пути увеличения мобилизационных квот для отдельных регионов. Такой механизм позволил бы российским властям наращивать численность армии без громкого объявления о новой всеобщей мобилизации и связанного с ней общественного резонанса.

Вместе с тем, Россия пытается компенсировать недостаток желающих идти на войну значительными финансовыми выплатами. Однако даже высокие вознаграждения не решают проблему полностью. По словам Березовца, российской армии особенно не хватает штурмовиков, а быстрое привлечение новых контрактников создает вопрос уровня их подготовки.

"У них сейчас очень серьезный дефицит людей, особенно штурмовиков", — отметил офицер ВСУ.

Отдельным фактором может стать состояние русской экономики. Если доходы Москвы от экспорта нефти и газа будут сокращаться, Кремлю будет сложнее финансировать войну и одновременно удерживать высокий уровень выплат новобранцам. В то же время, потребность в пополнении армии никуда не исчезнет.

Березовец также допускает, что Россия может согласиться на временное прекращение боевых действий. Однако такую паузу он советует не воспринимать как окончательное завершение войны.

"Заморозка войны не будет означать, что Россия отказалась от своих планов", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина пытается найти дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, ведь запасы перехватчиков для Patriot постепенно сокращаются из-за продолжительных российских атак. Параллельно Киев работает над восстановлением возможностей советских комплексов С-300, в частности, над созданием модернизированных ракет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c7o_74-xMB4&t=171s
Теги:

Новости

Все новости