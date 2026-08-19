После выборов Путин реализует свой самый страшный замысел в Украине: офицер ошеломил прогнозом

Россия может прибегнуть к более масштабному набору военных после проведения парламентских выборов осенью. О таком сценарии рассказал политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

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По его оценке именно после завершения избирательного процесса Кремль может получить политическое "окно" для непопулярных решений. Москва может увеличить количество людей, которых планируют привлечь в армию, однако при этом не обязательно будет объявлять формальную всеобщую мобилизацию.

"Экономика их будет заставлять", — пояснил Березовец, отмечая, что Россия все острее испытывает дефицит людей для войны.

Эксперт предполагает, что Кремль может пойти по пути увеличения мобилизационных квот для отдельных регионов. Такой механизм позволил бы российским властям наращивать численность армии без громкого объявления о новой всеобщей мобилизации и связанного с ней общественного резонанса.

Вместе с тем, Россия пытается компенсировать недостаток желающих идти на войну значительными финансовыми выплатами. Однако даже высокие вознаграждения не решают проблему полностью. По словам Березовца, российской армии особенно не хватает штурмовиков, а быстрое привлечение новых контрактников создает вопрос уровня их подготовки.

"У них сейчас очень серьезный дефицит людей, особенно штурмовиков", — отметил офицер ВСУ.

Отдельным фактором может стать состояние русской экономики. Если доходы Москвы от экспорта нефти и газа будут сокращаться, Кремлю будет сложнее финансировать войну и одновременно удерживать высокий уровень выплат новобранцам. В то же время, потребность в пополнении армии никуда не исчезнет.

Березовец также допускает, что Россия может согласиться на временное прекращение боевых действий. Однако такую паузу он советует не воспринимать как окончательное завершение войны.

"Заморозка войны не будет означать, что Россия отказалась от своих планов", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина пытается найти дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, ведь запасы перехватчиков для Patriot постепенно сокращаются из-за продолжительных российских атак. Параллельно Киев работает над восстановлением возможностей советских комплексов С-300, в частности, над созданием модернизированных ракет.