Після українських атак Росія ухвалила радикальне рішення щодо ядерних бомбардувальників

Росія розпочала масштабне будівництво захищених укриттів для своїх стратегічних бомбардувальників на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області. За оцінками аналітиків, йдеться про найбільшу програму захисту літаків дальньої авіації за останні роки.

Ту-95МС. Фото: з відкритих джерел

Супутникові знімки, зроблені у червні 2026 року, зафіксували активні будівельні роботи на території бази, де розміщуються стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-160. За попередніми даними, одночасно зводиться не менше ніж 17 великих захисних споруд.

Експерти зазначають, що нові об'єкти суттєво відрізняються від раніше збудованих укриттів для тактичної авіації. Їхні розміри розраховані саме на найцінніші літаки російських Повітряно-космічних сил, які відіграють ключову роль у завданні далеких ударів.

Будівництво розпочалося ще навесні 2025 року, проте його масштаби значно зросли після серії успішних українських атак на російські військові аеродроми. До цього "Енгельс" вже зазнавав ударів далекобійних безпілотників, що продемонструвало вразливість стратегічної авіації навіть у глибокому російському тилу.

До появи повноцінних укриттів російські військові намагалися захистити літаки простішими методами. На аеродромах зводили противибухові перегородки між бомбардувальниками, розміщували хибні цілі та навіть використовували списану техніку для відволікання ударів.

Широку популярність здобули і незвичайні заходи маскування. На деяких літаках розміщували автомобільні шини, а на бетонних майданчиках малювали силуети авіації, розраховуючи заплутати системи наведення українських безпілотників.

Проте фахівці зазначають, що подібні рішення могли утруднити виявлення цілей, але не забезпечували реального захисту від поразки. Саме тому Москва тепер переходить до будівництва капітальних укриттів, здатних суттєво підвищити шанси на збереження дорогих літаків у разі нових атак.

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