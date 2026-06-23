После украинских атак Россия приняла радикальное решение по ядерным бомбардировщикам

Россия начала масштабное строительство защищенных укрытий для своих стратегических бомбардировщиков на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. По оценкам аналитиков, речь идет о крупнейшей программе защиты самолетов дальней авиации за последние годы.

Ту-95МС. Фото: из открытых источников

Спутниковые снимки, сделанные в июне 2026 года, зафиксировали активные строительные работы на территории базы, где размещаются стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160. По предварительным данным, одновременно возводится не менее 17 крупных защитных сооружений.

Эксперты отмечают, что новые объекты существенно отличаются от ранее построенных укрытий для тактической авиации. Их размеры рассчитаны именно на самые ценные самолеты российских Воздушно-космических сил, которые играют ключевую роль в нанесении дальних ударов.

Строительство началось еще весной 2025 года, однако его масштабы значительно выросли после серии успешных украинских атак на российские военные аэродромы. До этого "Энгельс" уже подвергался ударам дальнобойных беспилотников, что продемонстрировало уязвимость стратегической авиации даже в глубоком российском тылу.

До появления полноценных укрытий российские военные пытались защитить самолеты более простыми методами. На аэродромах возводили противовзрывные перегородки между бомбардировщиками, размещали ложные цели и даже использовали списанную технику для отвлечения ударов.

Широкую известность получили и необычные меры маскировки. На некоторых самолетах размещали автомобильные шины, а на бетонных площадках рисовали силуэты авиации, рассчитывая запутать системы наведения украинских беспилотников.

Однако специалисты отмечают, что подобные решения могли затруднить обнаружение целей, но не обеспечивали реальной защиты от поражения. Именно поэтому Москва теперь переходит к строительству капитальных укрытий, способных существенно повысить шансы на сохранение дорогостоящих самолетов в случае новых атак.

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