Після удару СБУ російська "Варшав’янка" досі не може вийти з порту

Російський підводний човен "Варшав’янка", який понад місяць тому атакувала Служба безпеки України, досі перебуває у порту Новоросійська.

Підводний човен "Варшав’янка". Фото: з відкритих джерел

Субмарина залишається на одному й тому ж місці та не може вийти в море. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, на кадрах, датованих 19 січня, видно, що підводний човен стоїть у тому ж місці, що й у день українського удару. Окрім того, на фото зафіксовані сліди ремонту причалу, пошкодженого внаслідок вибуху морського дрона.

Видання нагадує, що російське міноборони відразу після атаки у грудні 2025 року заявляло про нібито відсутність пошкоджень підводного човна та показувало відповідне відео.

Разом з тим на кадрах не показували кілеву частину субмарини, яка перебувала найближче до місця детонації.

Тим часом нові супутникові дані ставлять під сумнів заяви РФ про нібито повну справність підводного човна після атаки дронами СБУ.

Як повідомляв портал "Коментарі", підготовка операції зі знищення російського підводного човна типу "Варшав’янка" в порту Новоросійська вимагала тривалого та багаторівневого планування. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, йшлося про складний комплекс дій, який охоплював не лише створення засобу ураження, а й ретельну організацію всієї операції. Особлива увага приділялася безпеці та недопущенню витоку інформації, що було критично важливо для успішного виконання завдання. Дмитро Плетенчук наголосив, що подібні операції не можуть бути спонтанними і потребують чіткої координації на всіх етапах.

Речник ВМС зазначив, що додаткові труднощі створювала посилена система захисту військово-морської бази в Новоросійську.