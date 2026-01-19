logo

Война с Россией После удара СБУ российская "Варшавянка" до сих пор не может выйти из порта
После удара СБУ российская "Варшавянка" до сих пор не может выйти из порта

Новые спутниковые данные ставят под сомнение заявления РФ о якобы полной исправности подлодки

19 января 2026, 23:05
Российская подлодка "Варшавянка", которую более месяца назад атаковала Служба безопасности Украины, до сих пор находится в порту Новороссийска.

После удара СБУ российская "Варшавянка" до сих пор не может выйти из порта

Подводная лодка "Варшавянка". Фото: из открытых источников

Субмарина остается на одном и том же месте и не может выйти в море. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, на кадрах, датированных 19 января, видно, что подлодка стоит в том же месте, что и в день украинского удара. Кроме того, на фото запечатлены следы ремонта причала, поврежденного в результате взрыва морского дрона.

Издание напоминает, что российское минобороны сразу после атаки в декабре 2025 года заявляло о якобы отсутствии повреждений подлодки и показывало соответствующее видео.

Вместе с тем на кадрах не показывали килевую часть субмарины, которая находилась ближе всего к месту детонации.

Тем временем новые спутниковые данные ставят под сомнение заявления РФ о якобы полной исправности подлодки после атаки дронами СБУ.

Как сообщал портал "Комментарии", подготовка операции по уничтожению российской подлодки типа "Варшавянка" в порту Новороссийска требовала длительного и многоуровневого планирования. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, речь шла о сложном комплексе действий, который охватывал не только создание средства поражения, но и тщательную организацию всей операции. Особое внимание было уделено безопасности и недопущению утечки информации, что было критически важно для успешного выполнения задачи. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что подобные операции не могут быть спонтанными и нуждаются в четкой координации на всех этапах.

Представитель ВМС отметил, что дополнительные трудности создавала усиленная система защиты военно-морской базы в Новороссийске.



Источник: https://t.me/radiosvoboda/90503
