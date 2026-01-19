После удара СБУ российская "Варшавянка" до сих пор не может выйти из порта

Российская подлодка "Варшавянка", которую более месяца назад атаковала Служба безопасности Украины, до сих пор находится в порту Новороссийска.

Подводная лодка "Варшавянка". Фото: из открытых источников

Субмарина остается на одном и том же месте и не может выйти в море. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, на кадрах, датированных 19 января, видно, что подлодка стоит в том же месте, что и в день украинского удара. Кроме того, на фото запечатлены следы ремонта причала, поврежденного в результате взрыва морского дрона.

Издание напоминает, что российское минобороны сразу после атаки в декабре 2025 года заявляло о якобы отсутствии повреждений подлодки и показывало соответствующее видео.

Вместе с тем на кадрах не показывали килевую часть субмарины, которая находилась ближе всего к месту детонации.

Тем временем новые спутниковые данные ставят под сомнение заявления РФ о якобы полной исправности подлодки после атаки дронами СБУ.

Как сообщал портал "Комментарии", подготовка операции по уничтожению российской подлодки типа "Варшавянка" в порту Новороссийска требовала длительного и многоуровневого планирования. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, речь шла о сложном комплексе действий, который охватывал не только создание средства поражения, но и тщательную организацию всей операции. Особое внимание было уделено безопасности и недопущению утечки информации, что было критически важно для успешного выполнения задачи. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что подобные операции не могут быть спонтанными и нуждаются в четкой координации на всех этапах.

Представитель ВМС отметил, что дополнительные трудности создавала усиленная система защиты военно-морской базы в Новороссийске.